https://ria.ru/20230912/rets-1895778109.html

РЭЦ: специфика, компании-лидеры и совокупность мер разовьют экспорт

РЭЦ: специфика, компании-лидеры и совокупность мер разовьют экспорт - РИА Новости, 12.09.2023

РЭЦ: специфика, компании-лидеры и совокупность мер разовьют экспорт

Узкое понимание экспортных возможностей отраслей экономики - существенный стоп-фактор для развития внешней торговли России, о трех шагах для решения этой... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:12

2023-09-12T11:12

2023-09-12T11:12

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Узкое понимание экспортных возможностей отраслей экономики - существенный стоп-фактор для развития внешней торговли России, о трех шагах для решения этой проблемы рассказала на ток-шоу "60 минут с Евгением Поповым" на Восточном экономическом форуме генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."За рубежом нас четко ассоциируют с уже всем известным набором отраслей и продукции. Но, например, Дальний Восток - это далеко не только рыба, морепродукты и лес. Существует еще большое число отраслей, об экспортном потенциале которых не задумываются ни у нас, ни тем более за рубежом. Решение этой проблемы лежит в плоскости маркетинга. В одиночку бизнесу это выходит дорого, поэтому необходимо именно государственно-частное партнерство", - сказала Никишина.Так, по словам генерального директора РЭЦ, бизнесу и власти важно совместными усилиями популяризировать отрасли и расширять кругозор зарубежных партнеров об экспортных возможностях российской экономики.Сделать это возможно в 3 шага. Первый из них - в каждой отрасли с экспортным потенциалом выделить уникальные черты, которые лягут в основу образа этой отрасли (например, корейская косметика, белорусская молочная продукция)."Второй шаг - выделить в этих отраслях компании-лидеры, которые станут их лицом. Третий шаг - применять совокупность всех мер продвижения, которые будут популяризировать образ отрасли и ее компаний на примере лидеров, амбассадоров", - сказала глава РЭЦ.Российские компании уже сейчас могут воспользоваться поддержкой в продвижении. В этом помогает система добровольной сертификации "Сделано в России" и одноименная программа продвижения компаний, которые получили сертификат. Подробнее можно узнать на сайте РЭЦ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэф-2023