https://ria.ru/20230912/rets-1895778109.html
РЭЦ: специфика, компании-лидеры и совокупность мер разовьют экспорт
РЭЦ: специфика, компании-лидеры и совокупность мер разовьют экспорт - РИА Новости, 12.09.2023
РЭЦ: специфика, компании-лидеры и совокупность мер разовьют экспорт
Узкое понимание экспортных возможностей отраслей экономики - существенный стоп-фактор для развития внешней торговли России, о трех шагах для решения этой... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:12
2023-09-12T11:12
2023-09-12T11:12
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Узкое понимание экспортных возможностей отраслей экономики - существенный стоп-фактор для развития внешней торговли России, о трех шагах для решения этой проблемы рассказала на ток-шоу "60 минут с Евгением Поповым" на Восточном экономическом форуме генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."За рубежом нас четко ассоциируют с уже всем известным набором отраслей и продукции. Но, например, Дальний Восток - это далеко не только рыба, морепродукты и лес. Существует еще большое число отраслей, об экспортном потенциале которых не задумываются ни у нас, ни тем более за рубежом. Решение этой проблемы лежит в плоскости маркетинга. В одиночку бизнесу это выходит дорого, поэтому необходимо именно государственно-частное партнерство", - сказала Никишина.Так, по словам генерального директора РЭЦ, бизнесу и власти важно совместными усилиями популяризировать отрасли и расширять кругозор зарубежных партнеров об экспортных возможностях российской экономики.Сделать это возможно в 3 шага. Первый из них - в каждой отрасли с экспортным потенциалом выделить уникальные черты, которые лягут в основу образа этой отрасли (например, корейская косметика, белорусская молочная продукция)."Второй шаг - выделить в этих отраслях компании-лидеры, которые станут их лицом. Третий шаг - применять совокупность всех мер продвижения, которые будут популяризировать образ отрасли и ее компаний на примере лидеров, амбассадоров", - сказала глава РЭЦ.Российские компании уже сейчас могут воспользоваться поддержкой в продвижении. В этом помогает система добровольной сертификации "Сделано в России" и одноименная программа продвижения компаний, которые получили сертификат. Подробнее можно узнать на сайте РЭЦ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/logistika-1895539418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэф-2023
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭФ-2023
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Узкое понимание экспортных возможностей отраслей экономики - существенный стоп-фактор для развития внешней торговли России, о трех шагах для решения этой проблемы рассказала на ток-шоу "60 минут с Евгением Поповым" на Восточном экономическом форуме генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"За рубежом нас четко ассоциируют с уже всем известным набором отраслей и продукции. Но, например, Дальний Восток
- это далеко не только рыба, морепродукты и лес. Существует еще большое число отраслей, об экспортном потенциале которых не задумываются ни у нас, ни тем более за рубежом. Решение этой проблемы лежит в плоскости маркетинга. В одиночку бизнесу это выходит дорого, поэтому необходимо именно государственно-частное партнерство", - сказала Никишина.
Никишина: логистика определяет конкурентоспособность российского экспорта
Так, по словам генерального директора РЭЦ, бизнесу и власти важно совместными усилиями популяризировать отрасли и расширять кругозор зарубежных партнеров об экспортных возможностях российской экономики.
Сделать это возможно в 3 шага. Первый из них - в каждой отрасли с экспортным потенциалом выделить уникальные черты, которые лягут в основу образа этой отрасли (например, корейская косметика, белорусская молочная продукция).
«
"Второй шаг - выделить в этих отраслях компании-лидеры, которые станут их лицом. Третий шаг - применять совокупность всех мер продвижения, которые будут популяризировать образ отрасли и ее компаний на примере лидеров, амбассадоров", - сказала глава РЭЦ.
Российские компании уже сейчас могут воспользоваться поддержкой в продвижении. В этом помогает система добровольной сертификации "Сделано в России" и одноименная программа продвижения компаний, которые получили сертификат. Подробнее можно узнать на сайте РЭЦ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.