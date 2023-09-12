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Российский экспортный центр поддержит логистические проекты группы "Дело" - РИА Новости, 12.09.2023
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11:17 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/rets-1895774333.html
Российский экспортный центр поддержит логистические проекты группы "Дело"
Российский экспортный центр поддержит логистические проекты группы "Дело" - РИА Новости, 12.09.2023
Российский экспортный центр поддержит логистические проекты группы "Дело"
Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и группа компаний "Дело" будут совместно работать над развитием внешнеторговой логистики,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:17
2023-09-12T11:17
экономика
россия
вероника никишина
сергей шишкарев
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и группа компаний "Дело" будут совместно работать над развитием внешнеторговой логистики, соответствующее соглашение 12 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв."Так, группа РЭЦ и ГК "Дело" договорились развивать и поддерживать проекты, способствующие стратегическому развитию транспортно-логистической инфраструктуры, разрабатывать меры стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта в различных отраслях промышленности и экспорта транспортных услуг, а также создавать и продвигать логистические сервисы", - сообщает РЭЦ."Мандат Российского экспортного центра распространяется как на поддержку экспорта, так и на поддержку импорта критически важной продукции. Таким образом, у нас есть широкий арсенал инструментов для того, чтобы поддерживать транспортно-логистические проекты, предоставляя страховую и кредитно-гарантийную поддержку в рамках экспортных и импортных поставок для инфраструктурных проектов как в России, так и за рубежом. Это, в частности, позволит обеспечить эффективную работу транспортно-логистических активов группы", - отметила Никишина."Обеспечение логистики российского экспорта является одним из приоритетов группы компаний "Дело". Для этого мы развиваем транспортную инфраструктуру как в России, так и за рубежом. Мы рассчитываем, что инструменты Российского экспортного центра помогут сформировать современные и надёжные решения для российских экспортёров и будут способствовать укреплению их позиций, в том числе с учётом изменения рынков сбыта", - подчеркнул Шишкарёв.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, вероника никишина, сергей шишкарев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Сергей Шишкарев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023

Российский экспортный центр поддержит логистические проекты группы "Дело"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодписание меморандума о взаимопонимании между АО "РЭЦ" и ООО "УК "Дело"
Подписание меморандума о взаимопонимании между АО РЭЦ и ООО УК Дело - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подписание меморандума о взаимопонимании между АО "РЭЦ" и ООО "УК "Дело"
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и группа компаний "Дело" будут совместно работать над развитием внешнеторговой логистики, соответствующее соглашение 12 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв.
"Так, группа РЭЦ и ГК "Дело" договорились развивать и поддерживать проекты, способствующие стратегическому развитию транспортно-логистической инфраструктуры, разрабатывать меры стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта в различных отраслях промышленности и экспорта транспортных услуг, а также создавать и продвигать логистические сервисы", - сообщает РЭЦ.
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"Мандат Российского экспортного центра распространяется как на поддержку экспорта, так и на поддержку импорта критически важной продукции. Таким образом, у нас есть широкий арсенал инструментов для того, чтобы поддерживать транспортно-логистические проекты, предоставляя страховую и кредитно-гарантийную поддержку в рамках экспортных и импортных поставок для инфраструктурных проектов как в России, так и за рубежом. Это, в частности, позволит обеспечить эффективную работу транспортно-логистических активов группы", - отметила Никишина.
"Обеспечение логистики российского экспорта является одним из приоритетов группы компаний "Дело". Для этого мы развиваем транспортную инфраструктуру как в России, так и за рубежом. Мы рассчитываем, что инструменты Российского экспортного центра помогут сформировать современные и надёжные решения для российских экспортёров и будут способствовать укреплению их позиций, в том числе с учётом изменения рынков сбыта", - подчеркнул Шишкарёв.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаСергей ШишкаревДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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