https://ria.ru/20230912/remont-1895674145.html
Ремонт. Начать, закончить и выжить
Ремонт. Начать, закончить и выжить - РИА Новости, 12.09.2023
Ремонт. Начать, закончить и выжить
Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.
2023-09-12T12:00
2023-09-12T12:00
2023-09-12T12:00
пятый угол
подкаст
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895674011_0:98:1281:818_1920x0_80_0_0_7fb2f1c39ef930f3f8a58b0348d6bff0.jpg
Ремонт. Начать, закончить и выжить
Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.
audio/mpeg
Ремонт. Начать, закончить и выжить
Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.
audio/mpeg
О том, как пережить ремонт и не сойти с ума - выясняем с экспертами: дизайнером Надеждой Лашку и экспертом индивидуального управления ремонтно-строительными работами Андреем Хрисановым.01:35 с чего начинается ремонт02:34 как рассчитать бюджет07:25 сколько денег добавить сверх бюджета07:58 чем опасны картинки идеальных интерьеров12:40 стоит ли разрабатывать дизайн-проект самостоятельно14:58 где искать специалистов16:34 какие вопросы необходимо задать дизайнеру17:15 как найти квалифицированную ремонтную бригаду18:25 еще немного про дизайн-проект22:29 идеальный сезон для ремонта23:46 самостоятельный демонтаж – плохая идея?27:02 как контролировать ход работ30:09 что делать, если рабочие косячат31:36 соседи против ремонта35:45 психологическая поддержка во время ремонтаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle Podcasts Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895674011_29:0:1250:916_1920x0_80_0_0_50050e7ed8ed4aaf58c7b381cde1ac58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, недвижимость, аудио
Пятый угол, Подкаст, Недвижимость
Ремонт. Начать, закончить и выжить
Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.
О том, как пережить ремонт и не сойти с ума - выясняем с экспертами: дизайнером Надеждой Лашку и экспертом индивидуального управления ремонтно-строительными работами Андреем Хрисановым.
01:35 с чего начинается ремонт
02:34 как рассчитать бюджет
07:25 сколько денег добавить сверх бюджета
07:58 чем опасны картинки идеальных интерьеров
12:40 стоит ли разрабатывать дизайн-проект самостоятельно
14:58 где искать специалистов
16:34 какие вопросы необходимо задать дизайнеру
17:15 как найти квалифицированную ремонтную бригаду
18:25 еще немного про дизайн-проект
22:29 идеальный сезон для ремонта
23:46 самостоятельный демонтаж – плохая идея?
27:02 как контролировать ход работ
30:09 что делать, если рабочие косячат
31:36 соседи против ремонта
35:45 психологическая поддержка во время ремонта
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе
во ВКонтакте и в телеграм-канале
РИА Недвижимость.