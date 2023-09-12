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Ремонт. Начать, закончить и выжить - РИА Новости, 12.09.2023
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12:00 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/remont-1895674145.html
Ремонт. Начать, закончить и выжить
Ремонт. Начать, закончить и выжить - РИА Новости, 12.09.2023
Ремонт. Начать, закончить и выжить
Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.
2023-09-12T12:00
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недвижимость
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Ремонт. Начать, закончить и выжить
Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.
audio/mpeg
Ремонт. Начать, закончить и выжить
Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.
audio/mpeg
О том, как пережить ремонт и не сойти с ума - выясняем с экспертами: дизайнером Надеждой Лашку и экспертом индивидуального управления ремонтно-строительными работами Андреем Хрисановым.01:35 с чего начинается ремонт02:34 как рассчитать бюджет07:25 сколько денег добавить сверх бюджета07:58 чем опасны картинки идеальных интерьеров12:40 стоит ли разрабатывать дизайн-проект самостоятельно14:58 где искать специалистов16:34 какие вопросы необходимо задать дизайнеру17:15 как найти квалифицированную ремонтную бригаду18:25 еще немного про дизайн-проект22:29 идеальный сезон для ремонта23:46 самостоятельный демонтаж – плохая идея?27:02 как контролировать ход работ30:09 что делать, если рабочие косячат31:36 соседи против ремонта35:45 психологическая поддержка во время ремонтаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle Podcasts Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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подкаст, недвижимость, аудио
Пятый угол, Подкаст, Недвижимость
Пятый угол

Ремонт. Начать, закончить и выжить

Пятый угол
Ремонт. Начать, закончить и выжить
12:00
Читать ria.ru в
Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.
О том, как пережить ремонт и не сойти с ума - выясняем с экспертами: дизайнером Надеждой Лашку и экспертом индивидуального управления ремонтно-строительными работами Андреем Хрисановым.
01:35 с чего начинается ремонт
02:34 как рассчитать бюджет
07:25 сколько денег добавить сверх бюджета
07:58 чем опасны картинки идеальных интерьеров
12:40 стоит ли разрабатывать дизайн-проект самостоятельно
14:58 где искать специалистов
16:34 какие вопросы необходимо задать дизайнеру
17:15 как найти квалифицированную ремонтную бригаду
18:25 еще немного про дизайн-проект
22:29 идеальный сезон для ремонта
23:46 самостоятельный демонтаж – плохая идея?
27:02 как контролировать ход работ
30:09 что делать, если рабочие косячат
31:36 соседи против ремонта
35:45 психологическая поддержка во время ремонта

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Монтаж: Олег Чижов
 
Пятый уголПодкастНедвижимость
 
 
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