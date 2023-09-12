https://ria.ru/20230912/remont-1895674145.html

Ремонт. Начать, закончить и выжить

Ремонт. Начать, закончить и выжить - РИА Новости, 12.09.2023

Ремонт. Начать, закончить и выжить

Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное.

2023-09-12T12:00

2023-09-12T12:00

2023-09-12T12:00

пятый угол

подкаст

недвижимость

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Ремонт. Начать, закончить и выжить Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное. audio/mpeg

Ремонт. Начать, закончить и выжить Один ремонт страшнее трех пожаров – истина, проверенная десятилетиями и многими поколениями собственников. Обновление квартиры несет за собой непредвиденные расходы, постоянный стресс, а в особо запущенных случаях - испорченные отношения в семье. Но отчаиваться не стоит – любой, даже самый затяжной ремонт – явление временное. audio/mpeg

О том, как пережить ремонт и не сойти с ума - выясняем с экспертами: дизайнером Надеждой Лашку и экспертом индивидуального управления ремонтно-строительными работами Андреем Хрисановым.01:35 с чего начинается ремонт02:34 как рассчитать бюджет07:25 сколько денег добавить сверх бюджета07:58 чем опасны картинки идеальных интерьеров12:40 стоит ли разрабатывать дизайн-проект самостоятельно14:58 где искать специалистов16:34 какие вопросы необходимо задать дизайнеру17:15 как найти квалифицированную ремонтную бригаду18:25 еще немного про дизайн-проект22:29 идеальный сезон для ремонта23:46 самостоятельный демонтаж – плохая идея?27:02 как контролировать ход работ30:09 что делать, если рабочие косячат31:36 соседи против ремонта35:45 психологическая поддержка во время ремонтаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle Podcasts Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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