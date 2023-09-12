https://ria.ru/20230912/raznitsa-1895703351.html

"Их ведут на бойню": в США признали, что недооценили Россию

"Их ведут на бойню": в США признали, что недооценили Россию - РИА Новости, 12.09.2023

"Их ведут на бойню": в США признали, что недооценили Россию

Россия в любом случае победит на Украине благодаря стратегическим преимуществам. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T01:35

2023-09-12T01:35

2023-09-12T04:39

в мире

россия

украина

джон миршаймер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия в любом случае победит на Украине благодаря стратегическим преимуществам. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran."У русских слишком большое преимущество в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, чтобы украинцы могли победить в долгосрочной перспективе. Мне следует также добавить, что существуют серьезные сомнения в том, продолжит ли Запад поставлять оружие Украине", — заявил он.По его мнению, украинцы "гарантированно проиграют" в этом конфликте. Миршаймер также отметил, что бойцов ВСУ "ведут на бойню".Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.По оценке президента России Владимира Путина, то, в каком положении находятся ВСУ, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230911/nastuplenie-1895541644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, джон миршаймер, вооруженные силы украины