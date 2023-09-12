https://ria.ru/20230912/raschety-1895751509.html
Путин рассказал о последствиях ограничения расчетов в долларах
Путин рассказал о последствиях ограничения расчетов в долларах - РИА Новости, 12.09.2023
Путин рассказал о последствиях ограничения расчетов в долларах
Ограничение расчетов в долларах привело к тому, что все страны задумались о расчетах в нацвалютах и хранении сбережений не в США, происходит подрыв доверия к... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:54
2023-09-12T09:54
2023-09-12T11:23
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Ограничение расчетов в долларах привело к тому, что все страны задумались о расчетах в нацвалютах и хранении сбережений не в США, происходит подрыв доверия к Западу, заявил президент РФ Владимир путин."Ограничения, допустим, расчетов в долларах. К чему это ведет? К тому, что все страны задумались о создании собственных инструментов, о создании новых систем расчетов, задумались о том, стоит ли хранить в тех же штатах или где-то в Европе свои сбережения, накопления, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения", - сказал Путина на пленарном заседании ВЭФ.По словам российского президента, происходит "подрыв доверия" к тем, кто вводит эти ограничения.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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"Разрушают доверие" – Путин о заморозке российских золотовалютных резервов
"Разрушают доверие" – Путин о заморозке российских золотовалютных резервов
2023-09-12T09:54
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владимир путин, экономика, россия, европа, сша, в мире, вэф-2023
Владимир Путин, Экономика, Россия, Европа, США, В мире, ВЭФ-2023
Путин рассказал о последствиях ограничения расчетов в долларах
Путин: ограничение расчетов в долларах привело к подрыву доверия к Западу