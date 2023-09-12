https://ria.ru/20230912/qiwi-1895977303.html
Qiwi рассказала о планах по реструктуризации компании
Qiwi рассказала о планах по реструктуризации компании - РИА Новости, 12.09.2023
Qiwi рассказала о планах по реструктуризации компании
Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 года, она получила от биржи Nasdaq одобрение на продление сроков, сказано в сообщении компании. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:59
2023-09-12T22:59
2023-09-12T23:10
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 года, она получила от биржи Nasdaq одобрение на продление сроков, сказано в сообщении компании."Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 года и обратилась на биржу Nasdaq с запросом о продлении срока, в течение которого компания должна завершить данный процесс для сохранения листинга. Биржа удовлетворила запрос компании", - сказано в сообщении."Первоначально реструктуризацию планировалось завершить к 11 сентября 2023 года. Продление сроков потребовалось в связи с необходимостью получения регуляторных согласований", - отмечает Qiwi.Биржа Nasdaq в начале июня удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге в случае разделения бизнеса на АО " Киви " и Qiwi Plc, чтобы после разделения акции Qiwi plc продолжили котироваться на американской бирже, сообщила компания.Компания Qiwi plc в конце июня завершила первый этап реструктуризации, передав АО " Киви " ряд компаний в РФ.
https://ria.ru/20230912/raiffeisen-1895839822.html
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экономика, nasdaq, россия
Экономика, Nasdaq, Россия
Qiwi рассказала о планах по реструктуризации компании
Qiwi намерена провести реструктуризацию компании к 11 ноября
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 года, она получила от биржи Nasdaq одобрение на продление сроков, сказано в сообщении компании.
"Qiwi планирует завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 года и обратилась на биржу Nasdaq с запросом о продлении срока, в течение которого компания должна завершить данный процесс для сохранения листинга. Биржа удовлетворила запрос компании", - сказано в сообщении.
"Первоначально реструктуризацию планировалось завершить к 11 сентября 2023 года. Продление сроков потребовалось в связи с необходимостью получения регуляторных согласований", - отмечает Qiwi.
Биржа Nasdaq в начале июня удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге в случае разделения бизнеса на АО " Киви " и Qiwi Plc, чтобы после разделения акции Qiwi plc продолжили котироваться на американской бирже, сообщила компания.
Компания Qiwi plc в конце июня завершила первый этап реструктуризации, передав АО " Киви " ряд компаний в РФ
.
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