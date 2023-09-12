https://ria.ru/20230912/putin-1895784233.html
Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин
Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин
Никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад, они сами уехали в другие страны, а закрыть никто не может, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:28
2023-09-12T11:28
2023-09-12T11:28
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад, они сами уехали в другие страны, а закрыть никто не может, заявил президент России Владимир Путин. "Никто не закрывал, они же сами поехали. Кто же сказал им "не приезжайте"? А мы не можем, ведь дело в чем, дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин
Путин заявил, что покинувшим Россию не запрещают приехать назад