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Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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11:28 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/putin-1895784233.html
Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин
Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин
Никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад, они сами уехали в другие страны, а закрыть никто не может, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:28
2023-09-12T11:28
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад, они сами уехали в другие страны, а закрыть никто не может, заявил президент России Владимир Путин. "Никто не закрывал, они же сами поехали. Кто же сказал им "не приезжайте"? А мы не можем, ведь дело в чем, дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин

Путин заявил, что покинувшим Россию не запрещают приехать назад

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад, они сами уехали в другие страны, а закрыть никто не может, заявил президент России Владимир Путин.
"Никто не закрывал, они же сами поехали. Кто же сказал им "не приезжайте"? А мы не можем, ведь дело в чем, дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
На Западе требуют от уехавших за рубеж критиковать Россию, заявил Путин
11:23
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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