https://ria.ru/20230912/putin-1895784233.html

Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин

Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Уехавшим из России не закрывали дорогу назад, заявил Путин

Никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад, они сами уехали в другие страны, а закрыть никто не может, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:28

2023-09-12T11:28

2023-09-12T11:28

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад, они сами уехали в другие страны, а закрыть никто не может, заявил президент России Владимир Путин. "Никто не закрывал, они же сами поехали. Кто же сказал им "не приезжайте"? А мы не можем, ведь дело в чем, дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023