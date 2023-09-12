https://ria.ru/20230912/putin-1895755201.html

Путин оценил уровень кредитования в России

Путин оценил уровень кредитования в России - РИА Новости, 12.09.2023

Путин оценил уровень кредитования в России

Ключевая ставка ЦБ РФ сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в РФ сейчас находится на достаточно высоком уровне, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:07

2023-09-12T10:07

2023-09-12T10:30

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ РФ сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в РФ сейчас находится на достаточно высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин."Ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Это первое. Второе, мы видим опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, вэф-2023