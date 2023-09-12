https://ria.ru/20230912/putin-1895755201.html
Путин оценил уровень кредитования в России
Путин оценил уровень кредитования в России - РИА Новости, 12.09.2023
Путин оценил уровень кредитования в России
Ключевая ставка ЦБ РФ сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в РФ сейчас находится на достаточно высоком уровне, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:07
2023-09-12T10:07
2023-09-12T10:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750931_0:93:3178:1881_1920x0_80_0_0_3ef91df273a5ce1a998d864f9488ae3d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ РФ сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в РФ сейчас находится на достаточно высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин."Ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Это первое. Второе, мы видим опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c5343fe27a50df4b20e79678b371e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, вэф-2023
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин оценил уровень кредитования в России
Путин: кредитование в России находится на достаточно высоком уровне
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ РФ сдерживает кредитование экономики, но в целом кредитование в РФ сейчас находится на достаточно высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин.
"Ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты коммерческих банков, а это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит, и рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Это первое. Второе, мы видим опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.