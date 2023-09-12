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Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе - РИА Новости, 12.09.2023
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09:29 12.09.2023 (обновлено: 09:45 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/putin-1895743458.html
Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе
Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе - РИА Новости, 12.09.2023
Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе
Надежнее вкладывать капиталы в России, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, столкнувшимся с прессингом на Западе. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:29
2023-09-12T09:45
россия
экономика
владимир путин
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Надежнее вкладывать капиталы в России, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, столкнувшимся с прессингом на Западе."Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России", - сказал Путина на пленарном заседании ВЭФ.Путин отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма."Не наступайте дважды на одни и те же грабли", - добавил Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, экономика, владимир путин, вэф-2023
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе

Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Надежнее вкладывать капиталы в России, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, столкнувшимся с прессингом на Западе.
«
"Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России", - сказал Путина на пленарном заседании ВЭФ.
Путин отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма.
«
"Не наступайте дважды на одни и те же грабли", - добавил Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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