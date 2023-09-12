https://ria.ru/20230912/putin-1895743458.html
Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе
Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе - РИА Новости, 12.09.2023
Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе
Надежнее вкладывать капиталы в России, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, столкнувшимся с прессингом на Западе. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:29
2023-09-12T09:29
2023-09-12T09:45
россия
экономика
владимир путин
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_0:131:3009:1825_1920x0_80_0_0_2595877ca1c39515ded73c4dba36de14.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Надежнее вкладывать капиталы в России, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, столкнувшимся с прессингом на Западе."Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России", - сказал Путина на пленарном заседании ВЭФ.Путин отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма."Не наступайте дважды на одни и те же грабли", - добавил Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230721/yakhta-1885546600.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_4db0e417b376fc9e696aace4de95d2b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, вэф-2023
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе
Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России