https://ria.ru/20230912/putin-1895743458.html

Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе

Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе - РИА Новости, 12.09.2023

Путин обратился к бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе

Надежнее вкладывать капиталы в России, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, столкнувшимся с прессингом на Западе. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:29

2023-09-12T09:29

2023-09-12T09:45

россия

экономика

владимир путин

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Надежнее вкладывать капиталы в России, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, столкнувшимся с прессингом на Западе."Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России", - сказал Путина на пленарном заседании ВЭФ.Путин отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма."Не наступайте дважды на одни и те же грабли", - добавил Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, экономика, владимир путин, вэф-2023