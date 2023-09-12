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Путин отметил великую роль Дальнего Востока для России - РИА Новости, 12.09.2023
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09:12 12.09.2023 (обновлено: 09:40 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/putin-1895738914.html
Путин отметил великую роль Дальнего Востока для России
Путин отметил великую роль Дальнего Востока для России - РИА Новости, 12.09.2023
Путин отметил великую роль Дальнего Востока для России
Роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, так как там расположены важные стратегические предприятия,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:12
2023-09-12T09:40
дальний восток
россия
экономика
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, так как там расположены важные стратегические предприятия, морские порты, железные дорогие, драгоценные металлы и полезные ископаемые, сказал президент России Владимир Путин."Дальневосточный Федеральный округ – это 40% территории РФ. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Президент добавил, что роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика. "Мы это хорошо понимаем", - сказал он, напомнив, что опережающее развитие Дальневосточного региона – это абсолютный приоритет России на весь 21-й век.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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дальний восток, россия, экономика, владимир путин, вэф-2023
Дальний Восток, Россия, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин отметил великую роль Дальнего Востока для России

Путин заявил, что роль Дальнего Востока для будущего России исключительно велика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, так как там расположены важные стратегические предприятия, морские порты, железные дорогие, драгоценные металлы и полезные ископаемые, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Дальневосточный Федеральный округ – это 40% территории РФ. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Президент добавил, что роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика. "Мы это хорошо понимаем", - сказал он, напомнив, что опережающее развитие Дальневосточного региона – это абсолютный приоритет России на весь 21-й век.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Сотрудники горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин оценил возможности роста добывающих отраслей на Дальнем Востоке
09:22
 
Дальний ВостокРоссияЭкономикаВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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