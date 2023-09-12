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Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами"

Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами" - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами"

Президент России Владимир Путин заявил, что раньше в стране были "лишенцы", по поводу "возвращенцев" он еще не слышал, но отметил, что эта тенденция хорошая. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:39

2023-09-12T07:39

2023-09-12T08:36

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что раньше в стране были "лишенцы", по поводу "возвращенцев" он еще не слышал, но отметил, что эта тенденция хорошая. "У нас были лишенцы, в свое время, которые вошли в оборот у наших литераторов. По поводу возвращенцев я еще не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается", — сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ. Он добавил, что чувство сопричастности со своей Родиной очень важное.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество