Путин заявил о хорошей тенденции с возвращенцами
Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.
Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.
Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".
Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".
Гости и участники форума не остались и без культурной программы.
Гости и участники форума не остались и без культурной программы.
На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.
На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.
Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".
Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".
Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.
Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.
Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.
Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.
Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.
Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.
Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
Форум проходит на территории кампуса ДФУ.
РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.
Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.
Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.
Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.
Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".
Гости и участники форума не остались и без культурной программы.
На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.
Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".
Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.
Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.
Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.
Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.
Форум проходит на территории кампуса ДФУ.
РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.