https://ria.ru/20230912/psb-1895853433.html

ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ

ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ - РИА Новости, 12.09.2023

ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ

Проектное финансирование жилищного строительства должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков, что ускорит темпы обновления жилого фонда и РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:09

2023-09-12T15:09

2023-09-12T15:09

дальний восток

владивосток

вэф-2023

псб (банк псб)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Проектное финансирование жилищного строительства должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков, что ускорит темпы обновления жилого фонда и станет стимулом для формирования новых стандартов застройки и развития комфортной городской среды, считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов. Басманов выступил на сессии "Финансирование в жилищном строительстве" на площадке VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о возможностях проектного финансирования жилой недвижимости как факторе устойчивого роста строительной отрасли и российской экономики в целом. Участники дискуссии обсудили дополнительные возможности комплексного развития территорий и реновации в российских регионах. Басманов поддержал инициативу по включению расходов, связанных с расселением ветхого фонда, в затраты в рамках проектного финансирования. "Проектное финансирование жилищного строительства, особенно в таких крупных и экономически активных регионах как Дальний Восток, должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков. Реализация подобных проектов ускорит темпы обновления жилого фонда в регионе, станет стимулом для формирования новых стандартов застройки и развития комфортной городской среды", - отметил Басманов, его слова привели в пресс-службе ПСБ. Он добавил, что ПСБ заинтересован в развитии новых форматов взаимодействия с девелоперами и масштабировании поддержки региональных застройщиков. "Мы готовы предложить механизм проектного финансирования - в том числе компаниям малого и среднего бизнеса, чтобы они смогли эффективно и удобно пользоваться этим инструментом. Практика показывает, что небольшие региональные девелоперы обладают большей долей собственных средств на балансе и очень выборочно подходят к привлечению дополнительного финансирования. Их обеспеченность собственным капиталом выше, чем у крупного бизнеса, который работает с большим кредитным плечом. В конечном итоге это означает, что небольшие девелоперы обладают гораздо большим потенциалом для использования механизма проектного финансирования в масштабировании собственных девелоперских проектов", - заключил заместитель председателя ПСБ. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/diskussiya-1895644614.html

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дальний восток

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, владивосток, вэф-2023, псб (банк псб)