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ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ - РИА Новости, 12.09.2023
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15:09 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/psb-1895853433.html
ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ
ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ - РИА Новости, 12.09.2023
ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ
Проектное финансирование жилищного строительства должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков, что ускорит темпы обновления жилого фонда и РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:09
2023-09-12T15:09
дальний восток
владивосток
вэф-2023
псб (банк псб)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Проектное финансирование жилищного строительства должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков, что ускорит темпы обновления жилого фонда и станет стимулом для формирования новых стандартов застройки и развития комфортной городской среды, считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов. Басманов выступил на сессии "Финансирование в жилищном строительстве" на площадке VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о возможностях проектного финансирования жилой недвижимости как факторе устойчивого роста строительной отрасли и российской экономики в целом. Участники дискуссии обсудили дополнительные возможности комплексного развития территорий и реновации в российских регионах. Басманов поддержал инициативу по включению расходов, связанных с расселением ветхого фонда, в затраты в рамках проектного финансирования. "Проектное финансирование жилищного строительства, особенно в таких крупных и экономически активных регионах как Дальний Восток, должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков. Реализация подобных проектов ускорит темпы обновления жилого фонда в регионе, станет стимулом для формирования новых стандартов застройки и развития комфортной городской среды", - отметил Басманов, его слова привели в пресс-службе ПСБ. Он добавил, что ПСБ заинтересован в развитии новых форматов взаимодействия с девелоперами и масштабировании поддержки региональных застройщиков. "Мы готовы предложить механизм проектного финансирования - в том числе компаниям малого и среднего бизнеса, чтобы они смогли эффективно и удобно пользоваться этим инструментом. Практика показывает, что небольшие региональные девелоперы обладают большей долей собственных средств на балансе и очень выборочно подходят к привлечению дополнительного финансирования. Их обеспеченность собственным капиталом выше, чем у крупного бизнеса, который работает с большим кредитным плечом. В конечном итоге это означает, что небольшие девелоперы обладают гораздо большим потенциалом для использования механизма проектного финансирования в масштабировании собственных девелоперских проектов", - заключил заместитель председателя ПСБ. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/diskussiya-1895644614.html
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дальний восток, владивосток, вэф-2023, псб (банк псб)
Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ-2023, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя ПСБ Константин Басманов на ВЭФ-2023
Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на ВЭФ-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Проектное финансирование жилищного строительства должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков, что ускорит темпы обновления жилого фонда и станет стимулом для формирования новых стандартов застройки и развития комфортной городской среды, считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.
Басманов выступил на сессии "Финансирование в жилищном строительстве" на площадке VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о возможностях проектного финансирования жилой недвижимости как факторе устойчивого роста строительной отрасли и российской экономики в целом.
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Участники дискуссии обсудили дополнительные возможности комплексного развития территорий и реновации в российских регионах. Басманов поддержал инициативу по включению расходов, связанных с расселением ветхого фонда, в затраты в рамках проектного финансирования.
"Проектное финансирование жилищного строительства, особенно в таких крупных и экономически активных регионах как Дальний Восток, должно стать одним из приоритетных направлений деятельности банков. Реализация подобных проектов ускорит темпы обновления жилого фонда в регионе, станет стимулом для формирования новых стандартов застройки и развития комфортной городской среды", - отметил Басманов, его слова привели в пресс-службе ПСБ.
Он добавил, что ПСБ заинтересован в развитии новых форматов взаимодействия с девелоперами и масштабировании поддержки региональных застройщиков.
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"Мы готовы предложить механизм проектного финансирования - в том числе компаниям малого и среднего бизнеса, чтобы они смогли эффективно и удобно пользоваться этим инструментом. Практика показывает, что небольшие региональные девелоперы обладают большей долей собственных средств на балансе и очень выборочно подходят к привлечению дополнительного финансирования. Их обеспеченность собственным капиталом выше, чем у крупного бизнеса, который работает с большим кредитным плечом. В конечном итоге это означает, что небольшие девелоперы обладают гораздо большим потенциалом для использования механизма проектного финансирования в масштабировании собственных девелоперских проектов", - заключил заместитель председателя ПСБ.
ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Дальний ВостокВладивостокВЭФ-2023ПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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