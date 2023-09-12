https://ria.ru/20230912/psb-1895782485.html

ПСБ поддерживает кадровый потенциал российской промышленности

ПСБ поддерживает кадровый потенциал российской промышленности - РИА Новости, 12.09.2023

ПСБ поддерживает кадровый потенциал российской промышленности

ПСБ готов решать задачи повышения кадрового потенциала вместе с предприятиями для бесперебойной качественной работы ОПК и промышленности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:23

2023-09-12T11:23

2023-09-12T11:23

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ПСБ готов решать задачи повышения кадрового потенциала вместе с предприятиями для бесперебойной качественной работы ОПК и промышленности, сообщает пресс-служба банка. "Как опорный банк отрасли мы ощущаем свою ответственность за результаты работы предприятий и их долгосрочное развитие. Поэтому оказываем российской промышленности всестороннюю поддержку не только в финансировании и обслуживании, но также проводим серьезную работу по поддержке кадрового потенциала", — сказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на площадке VIII Восточного экономического форума. Она выступила на сессии "Кадры для промышленности Дальнего Востока: система и перспективы", где отметила, что ПСБ на системной основе ведет аналитическую работу по выявлению потребностей предприятий в развитии кадрового потенциала, актуальности тех или иных специальностей для отраслей. "Большую работу в этом направлении проводит Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комитете Госдумы по промышленности и торговле. В Экспертном совете мы собрали представителей крупнейших предприятий отрасли, банков. В заседаниях 2023 года мы сделали упор на проблемах академической подготовки специалистов для промышленного сектора и вопросах мотивации кадров. Много инициатив получаем от предприятий в рамках нашего ежегодного рейтинга диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках", - сказала Подгузова. Среди наиболее востребованных специальностей в промышленности сейчас, помимо технических, топ-менеджер ПСБ отметила маркетинг и промышленный дизайн. "Для того, чтобы предприятия развивались, выходили на экспортные рынки, производили востребованную гражданскую продукцию и продукцию импортозамещения, им необходимо учитывать не только качество продукции, но и дизайн, упаковку, продвижение, востребованность товара, спрос со стороны покупателей. Потребность в таких специалистах очень высока. В этом направлении довольно большая перспектива для молодежи", - пояснила она. В рамках работы по развитию кадрового потенциала ОПК Академия ПСБ вместе с крупнейшими учебными заведениями страны запустила ряд образовательных программ для специалистов промышленных предприятий, в том числе с возможностью обучения онлайн, рассказала Подгузова. По данным пресс-службы, также ПСБ реализует мотивационные программы для высококвалицифированных инженерных кадров российской промышленности, развивая программы доступного жилья совместно с работодателями отрасли. Банк заключил уже более 30 соглашений с промышленными предприятиями о совместных проектах строительства доступного жилья для сотрудников.

https://ria.ru/20230911/diskussiya-1895644614.html

https://ria.ru/20230911/predprinimateli-1895585647.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)