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Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ - РИА Новости, 12.09.2023
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11:10 12.09.2023
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Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ
Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ - РИА Новости, 12.09.2023
Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ
Основатель сети White Rabbit Family Борис Зарьков опроверг появившуюся в СМИ информацию о проверках ФСБ в ресторанах этой сети. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:10
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москва
сочи
общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основатель сети White Rabbit Family Борис Зарьков опроверг появившуюся в СМИ информацию о проверках ФСБ в ресторанах этой сети. "Никакие проверки ФСБ у нас не проводит. Никакие нарушения с закупками краба другими правоохранительными органами у нас не выявлены", - заявил Зарьков РИА Новости. White Rabbit Family - российский ресторанный альянс, развиваемый Зарьковым с 2010 года, сейчас в него входят 16 ресторанов в Москве и девять - в Сочи, указано на сайте организации.
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москва, сочи, общество
Москва, Сочи, Общество
Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ

Зарьков опроверг данные о проверках ФСБ в сети ресторанов White Rabbit Family

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основатель сети White Rabbit Family Борис Зарьков опроверг появившуюся в СМИ информацию о проверках ФСБ в ресторанах этой сети.
«
"Никакие проверки ФСБ у нас не проводит. Никакие нарушения с закупками краба другими правоохранительными органами у нас не выявлены", - заявил Зарьков РИА Новости.
White Rabbit Family - российский ресторанный альянс, развиваемый Зарьковым с 2010 года, сейчас в него входят 16 ресторанов в Москве и девять - в Сочи, указано на сайте организации.
 
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