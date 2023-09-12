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Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ
Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ - РИА Новости, 12.09.2023
Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ
Основатель сети White Rabbit Family Борис Зарьков опроверг появившуюся в СМИ информацию о проверках ФСБ в ресторанах этой сети. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:10
2023-09-12T11:10
2023-09-12T11:10
москва
сочи
общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основатель сети White Rabbit Family Борис Зарьков опроверг появившуюся в СМИ информацию о проверках ФСБ в ресторанах этой сети. "Никакие проверки ФСБ у нас не проводит. Никакие нарушения с закупками краба другими правоохранительными органами у нас не выявлены", - заявил Зарьков РИА Новости. White Rabbit Family - российский ресторанный альянс, развиваемый Зарьковым с 2010 года, сейчас в него входят 16 ресторанов в Москве и девять - в Сочи, указано на сайте организации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сочи, общество
Основатель сети White Rabbit Family опроверг информацию о проверках ФСБ
Зарьков опроверг данные о проверках ФСБ в сети ресторанов White Rabbit Family
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основатель сети White Rabbit Family Борис Зарьков опроверг появившуюся в СМИ информацию о проверках ФСБ в ресторанах этой сети.
«
"Никакие проверки ФСБ у нас не проводит. Никакие нарушения с закупками краба другими правоохранительными органами у нас не выявлены", - заявил Зарьков РИА Новости.
White Rabbit Family - российский ресторанный альянс, развиваемый Зарьковым с 2010 года, сейчас в него входят 16 ресторанов в Москве и девять - в Сочи, указано на сайте организации.