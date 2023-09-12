https://ria.ru/20230912/proverka-1895721836.html

Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета

Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета - РИА Новости, 12.09.2023

Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:14

2023-09-12T07:14

2023-09-12T12:18

происшествия

новосибирская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел с самолетом компании "Уральские авиалинии", летевшем из Сочи в Омск. Самолет по технической причине совершил аварийную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа."Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор", - пояснили в пресс-службе.В МЧС региона сообщили, что все пассажиры экстренно эвакуированы. Пострадавших нет.В пресс-службе новосибирского аэропорта сказали РИА Новости, что экипаж вышел на связь.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895719468.html

новосибирская область

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Максим Горбачев

происшествия, новосибирская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области