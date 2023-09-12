https://ria.ru/20230912/proverka-1895721836.html
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета - РИА Новости, 12.09.2023
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:14
2023-09-12T07:14
2023-09-12T12:18
происшествия
новосибирская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел с самолетом компании "Уральские авиалинии", летевшем из Сочи в Омск. Самолет по технической причине совершил аварийную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа."Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор", - пояснили в пресс-службе.В МЧС региона сообщили, что все пассажиры экстренно эвакуированы. Пострадавших нет.В пресс-службе новосибирского аэропорта сказали РИА Новости, что экипаж вышел на связь.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895719468.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки Airbus A320
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел с самолетом компании "Уральские авиалинии", летевшем из Сочи в Омск. Самолет по технической причине совершил аварийную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа.
«
"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор", - пояснили в пресс-службе.
В МЧС региона сообщили, что все пассажиры экстренно эвакуированы. Пострадавших нет.
В пресс-службе новосибирского аэропорта сказали РИА Новости, что экипаж вышел на связь.
Спасатели работают на месте посадки самолета в Новосибирской области