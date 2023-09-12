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Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета - РИА Новости, 12.09.2023
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07:14 12.09.2023 (обновлено: 12:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/proverka-1895721836.html
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета - РИА Новости, 12.09.2023
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:14
2023-09-12T12:18
происшествия
новосибирская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел с самолетом компании "Уральские авиалинии", летевшем из Сочи в Омск. Самолет по технической причине совершил аварийную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа."Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор", - пояснили в пресс-службе.В МЧС региона сообщили, что все пассажиры экстренно эвакуированы. Пострадавших нет.В пресс-службе новосибирского аэропорта сказали РИА Новости, что экипаж вышел на связь.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895719468.html
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происшествия, новосибирская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета

Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки Airbus A320

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел с самолетом компании "Уральские авиалинии", летевшем из Сочи в Омск. Самолет по технической причине совершил аварийную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа.
«
"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор", - пояснили в пресс-службе.
В МЧС региона сообщили, что все пассажиры экстренно эвакуированы. Пострадавших нет.
В пресс-службе новосибирского аэропорта сказали РИА Новости, что экипаж вышел на связь.
Добровольцы поисково-спасательного отряда - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ПроисшествияНовосибирская областьЗападно-Сибирская транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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