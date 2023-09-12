https://ria.ru/20230912/protez-1895873466.html

Пермячке, которой сожитель отрубил руку, бесплатно сделают протез

Пермячке, которой сожитель отрубил руку, бесплатно сделают протез - РИА Новости, 12.09.2023

Пермячке, которой сожитель отрубил руку, бесплатно сделают протез

Пермячке, которой сожитель отрубил кисть и сбрил на голове волосы, бесплатно сделают и установят высокотехнологичный бионический протез руки с подвижностью... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:23

2023-09-12T16:23

2023-09-12T17:55

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общество

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ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Пермячке, которой сожитель отрубил кисть и сбрил на голове волосы, бесплатно сделают и установят высокотехнологичный бионический протез руки с подвижностью каждого пальца, сообщил РИА Новости представитель компании "Моторика". Ранее издание "Комсомольская правда в Перми" опубликовало интервью с пострадавшей, из которого следует, что сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал ей общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне три недели, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, а потом обрил наголо и отрубил кисть. На сопровождающих текст фотографиях у женщины нет волос, хотя на более ранних снимках они ниже плеч, а запястье правой руки обернуто бинтом, кисть отсутствует. По данным СМИ, во время совершения преступления в квартире находился пятилетний сын пары. Следственный комитет в конце августа сообщил об аресте в пермском Александровске 27-летнего мужчины, который в квартире ножом ампутировал кисть правой руки сожительницы. "Девушке планируется бесплатно (за счет государства) установить высокотехнологичный бионический протез руки с подвижностью каждого пальца, модель Manifesto Hand", — рассказали в пресс-службе компании. Пермячка сможет не только сжимать и разжимать кисть, брать предметы, кататься на велосипеде и самокате, но и показывать киберрукой сложные жесты, которые предварительно программируются в приложении на смартфоне (например, символ сердца). Представитель компании уточнил, что движения считываются электромиографическими датчиками, реагирующими на сокращения мышц оставшейся части руки. По словам специалистов компании, протез пострадавшей сделают за период примерно от двух недель до месяца. Сначала изготовят слепки руки девушки и подберут оптимальные места для размещения датчиков, отвечающих за управление. После этого слепки и данные отправят в технопарк "Сколково" в Москве и создадут 3D-модель будущего протеза, по ней напечатают детали у подрядчиков. Завершающая стадия — сбор протеза и установка. Параллельно с этим протезист сделает для культи приемную гильзу, от которой зависит комфорт и удобство пользования киберрукой. "Владение и управление протезом — это отдельный навык, который нужно постоянно развивать. Главное правило — перекладывайте больше бытовых задач на свою киберруку", — добавили в компании."Моторика" разрабатывает и производит функциональные протезы рук для взрослых и детей. Изделия почти полностью состоят из отечественных комплектующих: все узловые элементы и детали корпуса печатаются на 3D-принтере. Активные тяговые протезы на 100% производятся в России, бионические содержат 10% зарубежных комплектующих. В 2024 году "Моторика" планирует внедрить искусственный интеллект для интуитивного управления киберрукой.

https://ria.ru/20230810/protezy-1889188693.html

https://ria.ru/20230520/obschestvo-1873086446.html

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пермский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, пермь, пермский край, сколково, александровск, общество