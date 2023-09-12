https://ria.ru/20230912/proekt-1895871156.html

В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества

В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества - РИА Новости, 12.09.2023

В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:14

2023-09-12T16:14

2023-09-12T16:14

специальная военная операция на украине

общество

андрей картаполов

андрей красов

госдума рф

ситуация в днр и лнр

василий пискарев

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев. "В целях установления для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственности за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества, разработан проект федерального закона", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно тексту документа, за ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, лица, пребывающие в добровольческих формированиях, будут нести ответственность в размере причиненного ущерба, но не более 1 месячного содержания. В документе уточняется, что возмещение ущерба будет производиться по приказу командира воинской части путем удержания денежных средств из денежного довольствия.

https://ria.ru/20230906/zakonoproekt-1894616027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф, ситуация в днр и лнр, василий пискарев