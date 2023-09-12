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В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/proekt-1895871156.html
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества - РИА Новости, 12.09.2023
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:14
2023-09-12T16:14
специальная военная операция на украине
общество
андрей картаполов
андрей красов
госдума рф
ситуация в днр и лнр
василий пискарев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев. "В целях установления для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственности за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества, разработан проект федерального закона", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно тексту документа, за ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, лица, пребывающие в добровольческих формированиях, будут нести ответственность в размере причиненного ущерба, но не более 1 месячного содержания. В документе уточняется, что возмещение ущерба будет производиться по приказу командира воинской части путем удержания денежных средств из денежного довольствия.
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общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф, ситуация в днр и лнр, василий пискарев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Василий Пискарев
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества

В ГД внесли проект об ответственности добровольцев за утрату и порчу имущества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев.
"В целях установления для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственности за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества, разработан проект федерального закона", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно тексту документа, за ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, лица, пребывающие в добровольческих формированиях, будут нести ответственность в размере причиненного ущерба, но не более 1 месячного содержания.
В документе уточняется, что возмещение ущерба будет производиться по приказу командира воинской части путем удержания денежных средств из денежного довольствия.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Госдуму внесли проект о штрафе за умышленную порчу чужого имущества
6 сентября, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей КартаполовАндрей КрасовГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРВасилий Пискарев
 
 
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