https://ria.ru/20230912/proekt-1895871156.html
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества - РИА Новости, 12.09.2023
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:14
2023-09-12T16:14
2023-09-12T16:14
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общество
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев. "В целях установления для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственности за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества, разработан проект федерального закона", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно тексту документа, за ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, лица, пребывающие в добровольческих формированиях, будут нести ответственность в размере причиненного ущерба, но не более 1 месячного содержания. В документе уточняется, что возмещение ущерба будет производиться по приказу командира воинской части путем удержания денежных средств из денежного довольствия.
https://ria.ru/20230906/zakonoproekt-1894616027.html
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общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф, ситуация в днр и лнр, василий пискарев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Василий Пискарев
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за утрату имущества
В ГД внесли проект об ответственности добровольцев за утрату и порчу имущества