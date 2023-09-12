https://ria.ru/20230912/proekt-1895824969.html

ВТБ поддержит жилищные проекты в Хабаровске и Москве

ВТБ поддержит жилищные проекты в Хабаровске и Москве - РИА Новости, 12.09.2023

ВТБ поддержит жилищные проекты в Хабаровске и Москве

ВТБ профинансирует строительство жилищных комплексов девелопера Unikey (ГК "РУАЛ") в Хабаровске и Москве, общая площадь нового жилья составит 200 тысяч... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:28

2023-09-12T13:28

2023-09-12T13:28

втб

хабаровск

москва

дальний восток

вэф-2023

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВТБ профинансирует строительство жилищных комплексов девелопера Unikey (ГК "РУАЛ") в Хабаровске и Москве, общая площадь нового жилья составит 200 тысяч квадратных метров, сообщает банк. Соответствующее соглашение, подписанное в рамках ВЭФ-2023, предусматривает финансирование банком одного из проектов девелопера в Хабаровске. Жилой квартал бизнес-класса общей площадью 20 тысяч квадратных метров в историческом центре города планируют сдать в эксплуатацию в III квартале 2026 года. "Жилищное строительство на Дальнем Востоке активно развивается. Нам важно поддержать девелоперов в реализации их планов, так как от этого во многом зависит улучшение демографии, модернизация городов, занятость в строительной и смежных отраслях региона. Уверен, что наша совместная работа с Unikey внесет свой вклад в решение этих задач и будет способствовать успешному региональному развитию компании", − приводятся в сообщении слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко на церемонии подписания. Еще один проект будет реализован в Новой Москве. Жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров с детским садом и подземным паркингом возведут к IV кварталу 2027 года. Как отметила генеральный директор ГК Unikey Айгуль Юсупова, в ходе совместной работы с ВТБ акцент будет сделан на внедрении банковских сервисов и IT-продуктов, которые оптимизируют работу девелопера и упрощают процесс приобретения квартиры потенциальными покупателями.

https://ria.ru/20230911/finansirovanie-1895547363.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

втб, хабаровск, москва, дальний восток, вэф-2023, новости компаний - экономика