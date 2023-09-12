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ВТБ поддержит жилищные проекты в Хабаровске и Москве - РИА Новости, 12.09.2023
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13:28 12.09.2023
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ВТБ поддержит жилищные проекты в Хабаровске и Москве
ВТБ поддержит жилищные проекты в Хабаровске и Москве - РИА Новости, 12.09.2023
ВТБ поддержит жилищные проекты в Хабаровске и Москве
ВТБ профинансирует строительство жилищных комплексов девелопера Unikey (ГК "РУАЛ") в Хабаровске и Москве, общая площадь нового жилья составит 200 тысяч... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:28
2023-09-12T13:28
втб
хабаровск
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дальний восток
вэф-2023
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВТБ профинансирует строительство жилищных комплексов девелопера Unikey (ГК "РУАЛ") в Хабаровске и Москве, общая площадь нового жилья составит 200 тысяч квадратных метров, сообщает банк. Соответствующее соглашение, подписанное в рамках ВЭФ-2023, предусматривает финансирование банком одного из проектов девелопера в Хабаровске. Жилой квартал бизнес-класса общей площадью 20 тысяч квадратных метров в историческом центре города планируют сдать в эксплуатацию в III квартале 2026 года. "Жилищное строительство на Дальнем Востоке активно развивается. Нам важно поддержать девелоперов в реализации их планов, так как от этого во многом зависит улучшение демографии, модернизация городов, занятость в строительной и смежных отраслях региона. Уверен, что наша совместная работа с Unikey внесет свой вклад в решение этих задач и будет способствовать успешному региональному развитию компании", − приводятся в сообщении слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко на церемонии подписания. Еще один проект будет реализован в Новой Москве. Жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров с детским садом и подземным паркингом возведут к IV кварталу 2027 года. Как отметила генеральный директор ГК Unikey Айгуль Юсупова, в ходе совместной работы с ВТБ акцент будет сделан на внедрении банковских сервисов и IT-продуктов, которые оптимизируют работу девелопера и упрощают процесс приобретения квартиры потенциальными покупателями.
https://ria.ru/20230911/finansirovanie-1895547363.html
хабаровск
москва
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втб, хабаровск, москва, дальний восток, вэф-2023, новости компаний - экономика
ВТБ, Хабаровск, Москва, Дальний Восток, ВЭФ-2023, Новости компаний - Экономика

ВТБ поддержит жилищные проекты в Хабаровске и Москве

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтенд ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Стенд ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВТБ профинансирует строительство жилищных комплексов девелопера Unikey (ГК "РУАЛ") в Хабаровске и Москве, общая площадь нового жилья составит 200 тысяч квадратных метров, сообщает банк.
Соответствующее соглашение, подписанное в рамках ВЭФ-2023, предусматривает финансирование банком одного из проектов девелопера в Хабаровске. Жилой квартал бизнес-класса общей площадью 20 тысяч квадратных метров в историческом центре города планируют сдать в эксплуатацию в III квартале 2026 года.
"Жилищное строительство на Дальнем Востоке активно развивается. Нам важно поддержать девелоперов в реализации их планов, так как от этого во многом зависит улучшение демографии, модернизация городов, занятость в строительной и смежных отраслях региона. Уверен, что наша совместная работа с Unikey внесет свой вклад в решение этих задач и будет способствовать успешному региональному развитию компании", − приводятся в сообщении слова руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко на церемонии подписания.
Еще один проект будет реализован в Новой Москве. Жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров с детским садом и подземным паркингом возведут к IV кварталу 2027 года.
Как отметила генеральный директор ГК Unikey Айгуль Юсупова, в ходе совместной работы с ВТБ акцент будет сделан на внедрении банковских сервисов и IT-продуктов, которые оптимизируют работу девелопера и упрощают процесс приобретения квартиры потенциальными покупателями.
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ВТБХабаровскМоскваДальний ВостокВЭФ-2023Новости компаний - Экономика
 
 
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