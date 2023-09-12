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"Жизнь в страхе". Западу ответили на претензии к России по Крыму
"Жизнь в страхе". Западу ответили на претензии к России по Крыму - РИА Новости, 12.09.2023
"Жизнь в страхе". Западу ответили на претензии к России по Крыму
Запад использует несуществующие проблемы крымских татар для дестабилизации ситуации в Крыме. Об этом пишет обозреватель Al Binaa Ахмед аль-Зейн. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T01:35
2023-09-12T01:35
2023-09-12T11:09
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Запад использует несуществующие проблемы крымских татар для дестабилизации ситуации в Крыме. Об этом пишет обозреватель Al Binaa Ахмед аль-Зейн."До присоединения Крыма к России жители этого региона жили под страхом истребления, которым неонацисты на Украине угрожали всем русскоговорящим после захвата власти в стране при неограниченной поддержке НАТО. <...> Запад, сеющий хаос по всему миру, и киевский режим намеренно привлекают внимание широкой общественности к проблеме крымских татар, которой вовсе не существует", — написал автор.Обозреватель напомнил, что после воссоединения региона с Россией население живет в безопасности и без дискриминации какой-либо категории людей. По его словам, западные страны хотят искусственно создать проблему и использовать ее для продвижения собственных интересов. Москва, отметил журналист, воспринимает этот деструктивный проект как посягательство на территориальную целостность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, украина, москва, владимир путин, оон, нато
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, ООН, НАТО
"Жизнь в страхе". Западу ответили на претензии к России по Крыму
Al Binaa: Запад провоцирует Россию проблемой крымских татар