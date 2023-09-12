МСП Банк поможет модернизировать завод средств детской гигиены в Приморье
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставит финансирование на модернизацию производства предприятию по изготовлению средств детской гигиены из Владивостока, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение об открытии компании "Диона" кредитной линии на 50 миллионов рублей было подписано в рамках Восточного экономического форума. Финансирование предоставлено предприятию на один год по льготной ставке 12,25% годовых в рамках программы Минэкономразвития "1764". Компания планирует направить средства на модернизацию импортозамещающего производства и расширение продуктовой линейки, уточняется в сообщении.
"Первый раз компания "Диона" обратилась в банк в 2021 году. Тогда предприятию был предоставлен инвестиционный кредит в размере 95 миллионов рублей на покупку нового оборудования. На сегодняшний день этот кредит полностью погашен. Новая кредитная линия на развитие предпринимательской деятельности – хороший пример того, как инструменты финансовой поддержки позволяют масштабировать бизнес в кратчайшие сроки и при этом выпускать качественную и доступную продукцию для детей", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.