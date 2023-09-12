https://ria.ru/20230912/prigozhin-1895809448.html
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов - РИА Новости, 12.09.2023
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире YouTube-шоу Metametrica Live объяснил, почему не раскручивает других артистов. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:21
2023-09-12T13:21
2023-09-12T13:23
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире YouTube-шоу Metametrica Live объяснил, почему не раскручивает других артистов. По словам супруга певицы Валерии, все дело в "бесчеловечном" отношении к исполнителям оставшихся в России, со стороны ряда телеканалов и радиостанций. Они, как отметил Пригожин, поставили музыкантов в "унизительное положение", заставляя их "бесплатно выступать на разных мероприятиях по поводу и без", не беря в расчет всевозможные расходы в виде услуг стилистов, визажистов, звукорежиссеров и другого персонала. "Почему представители телевидения и радиостанций с этим не считаются и, порой, к артисту относятся хуже, чем к дворнику. Это, конечно, надо менять и ломать, – считает продюсер. – Потому что существовать в индустрии последние десять лет стало просто невозможно. Это коррумпированная система".По этой причине, как признался Пригожин, он не берется за продвижение начинающих исполнителей. "А как их продвигать? Если классические схемы не работают. А приносить деньги в клювике ты не можешь, потому что тебе сначала надо заработать, чтобы из клювика что-то принести", – сказал продюсер. Иосиф Пригожин считает, чтобы решить эту проблему отечественный шоубизнес должен прийти к системности и цеховой солидарности, которых, как уверяет продюсер, пока нет.
https://ria.ru/20230720/prigozhin-1885344827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, иосиф пригожин, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Иосиф Пригожин, Знаменитости
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов
Продюсер Пригожин заявил, что продвигать начинающих артистов стало невозможно
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире YouTube-шоу Metametrica Live объяснил, почему не раскручивает других артистов.
По словам супруга певицы Валерии, все дело в "бесчеловечном" отношении к исполнителям оставшихся в России, со стороны ряда телеканалов и радиостанций.
Они, как отметил Пригожин, поставили музыкантов в "унизительное положение", заставляя их "бесплатно выступать на разных мероприятиях по поводу и без", не беря в расчет всевозможные расходы в виде услуг стилистов, визажистов, звукорежиссеров и другого персонала.
«
"Почему представители телевидения и радиостанций с этим не считаются и, порой, к артисту относятся хуже, чем к дворнику. Это, конечно, надо менять и ломать, – считает продюсер. – Потому что существовать в индустрии последние десять лет стало просто невозможно. Это коррумпированная система".
По этой причине, как признался Пригожин, он не берется за продвижение начинающих исполнителей.
«
"А как их продвигать? Если классические схемы не работают. А приносить деньги в клювике ты не можешь, потому что тебе сначала надо заработать, чтобы из клювика что-то принести", – сказал продюсер.
Иосиф Пригожин считает, чтобы решить эту проблему отечественный шоубизнес должен прийти к системности и цеховой солидарности, которых, как уверяет продюсер, пока нет.
Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады