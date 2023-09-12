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Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов - РИА Новости, 12.09.2023
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Шоубиз
 
13:21 12.09.2023 (обновлено: 13:23 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/prigozhin-1895809448.html
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов - РИА Новости, 12.09.2023
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире YouTube-шоу Metametrica Live объяснил, почему не раскручивает других артистов. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:21
2023-09-12T13:23
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иосиф пригожин
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире YouTube-шоу Metametrica Live объяснил, почему не раскручивает других артистов. По словам супруга певицы Валерии, все дело в "бесчеловечном" отношении к исполнителям оставшихся в России, со стороны ряда телеканалов и радиостанций. Они, как отметил Пригожин, поставили музыкантов в "унизительное положение", заставляя их "бесплатно выступать на разных мероприятиях по поводу и без", не беря в расчет всевозможные расходы в виде услуг стилистов, визажистов, звукорежиссеров и другого персонала. &quot;Почему представители телевидения и радиостанций с этим не считаются и, порой, к артисту относятся хуже, чем к дворнику. Это, конечно, надо менять и ломать, – считает продюсер. – Потому что существовать в индустрии последние десять лет стало просто невозможно. Это коррумпированная система&quot;.По этой причине, как признался Пригожин, он не берется за продвижение начинающих исполнителей. "А как их продвигать? Если классические схемы не работают. А приносить деньги в клювике ты не можешь, потому что тебе сначала надо заработать, чтобы из клювика что-то принести", – сказал продюсер. Иосиф Пригожин считает, чтобы решить эту проблему отечественный шоубизнес должен прийти к системности и цеховой солидарности, которых, как уверяет продюсер, пока нет.
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новости шоу-бизнеса, иосиф пригожин, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Иосиф Пригожин, Знаменитости
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов

Продюсер Пригожин заявил, что продвигать начинающих артистов стало невозможно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире YouTube-шоу Metametrica Live объяснил, почему не раскручивает других артистов.
По словам супруга певицы Валерии, все дело в "бесчеловечном" отношении к исполнителям оставшихся в России, со стороны ряда телеканалов и радиостанций.
Они, как отметил Пригожин, поставили музыкантов в "унизительное положение", заставляя их "бесплатно выступать на разных мероприятиях по поводу и без", не беря в расчет всевозможные расходы в виде услуг стилистов, визажистов, звукорежиссеров и другого персонала.
«

"Почему представители телевидения и радиостанций с этим не считаются и, порой, к артисту относятся хуже, чем к дворнику. Это, конечно, надо менять и ломать, – считает продюсер. – Потому что существовать в индустрии последние десять лет стало просто невозможно. Это коррумпированная система".

По этой причине, как признался Пригожин, он не берется за продвижение начинающих исполнителей.
«
"А как их продвигать? Если классические схемы не работают. А приносить деньги в клювике ты не можешь, потому что тебе сначала надо заработать, чтобы из клювика что-то принести", – сказал продюсер.
Иосиф Пригожин считает, чтобы решить эту проблему отечественный шоубизнес должен прийти к системности и цеховой солидарности, которых, как уверяет продюсер, пока нет.
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