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Морпех ВСУ получил 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/prigovor-1895887236.html
Морпех ВСУ получил 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе
Морпех ВСУ получил 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 12.09.2023
Морпех ВСУ получил 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии украинского морпеха Сергея Макеева, расстрелявшего двоих мирных жителей Мариуполя, один из которых в момент... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:54
2023-09-12T16:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии украинского морпеха Сергея Макеева, расстрелявшего двоих мирных жителей Мариуполя, один из которых в момент убийства занимался на турниках, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. Суд установил, что наводчик-оператор разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Макеев в марте 2022 года с боевой позиции между домами по Никопольскому проспекту Мариуполя выстрелами из автомата Калашникова в спину убил 32-летнего мирного жителя, идущего по улице. А в апреле он расстрелял 25-летнего парня, занимавшегося на турнике во дворе. "Суд назначил подсудимому наказание в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда родственникам погибших на 10 миллионов рублей. Макеев обвинялся по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Морпех ВСУ получил 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе

Расстрелявший двух мирных жителей в Мариуполе украинский морпех получил 29 лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Мариуполе
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости
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Разрушенные здания в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии украинского морпеха Сергея Макеева, расстрелявшего двоих мирных жителей Мариуполя, один из которых в момент убийства занимался на турниках, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
Суд установил, что наводчик-оператор разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Макеев в марте 2022 года с боевой позиции между домами по Никопольскому проспекту Мариуполя выстрелами из автомата Калашникова в спину убил 32-летнего мирного жителя, идущего по улице. А в апреле он расстрелял 25-летнего парня, занимавшегося на турнике во дворе.
«
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда родственникам погибших на 10 миллионов рублей.
Макеев обвинялся по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей
5 сентября, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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