https://ria.ru/20230912/prigovor-1895887236.html

Морпех ВСУ получил 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе

Морпех ВСУ получил 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 12.09.2023

Морпех ВСУ получил 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии украинского морпеха Сергея Макеева, расстрелявшего двоих мирных жителей Мариуполя, один из которых в момент... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:54

2023-09-12T16:54

2023-09-12T16:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 29 годам колонии украинского морпеха Сергея Макеева, расстрелявшего двоих мирных жителей Мариуполя, один из которых в момент убийства занимался на турниках, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. Суд установил, что наводчик-оператор разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Макеев в марте 2022 года с боевой позиции между домами по Никопольскому проспекту Мариуполя выстрелами из автомата Калашникова в спину убил 32-летнего мирного жителя, идущего по улице. А в апреле он расстрелял 25-летнего парня, занимавшегося на турнике во дворе. "Суд назначил подсудимому наказание в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда родственникам погибших на 10 миллионов рублей. Макеев обвинялся по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20230905/prigovor-1894294383.html

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины