https://ria.ru/20230912/prigovor-1895855581.html
Суд в Чечне смягчил приговор Мусаевой
Суд в Чечне смягчил приговор Мусаевой - РИА Новости, 12.09.2023
Суд в Чечне смягчил приговор Мусаевой
Верховный суд Чечни смягчил на шесть месяцев приговор жене экс-судьи Зареме Мусаевой, осужденной ранее на пять с половиной лет за применение насилия к... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:17
2023-09-12T15:17
2023-09-12T15:17
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ГРОЗНЫЙ, 12 сен – РИА Новости. Верховный суд Чечни смягчил на шесть месяцев приговор жене экс-судьи Зареме Мусаевой, осужденной ранее на пять с половиной лет за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество, сообщает корреспондент РИА Новости. Мусаева будет отбывать наказание в колонии-поселении. "Признать наличие хронических заболеваний Мусаевой обстоятельствами смягчающими. Назначить Мусаевой к окончательному отбытию пять лет лишения свободы в колонии-поселении", - огласил приговор судья. В июле Ахматовский районный суд Грозного приговорил к 5,5 года лишения свободы Мусаеву по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Сегодня в Верховном суде Чечни прошло рассмотрение апелляции в ходе которого государственный обвинитель попросила смягчить приговор из-за состояния здоровья. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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происшествия, грозный, сайди янгулбаев, рамзан кадыров, нижний новгород, россия
Происшествия, Грозный, Сайди Янгулбаев, Рамзан Кадыров, Нижний Новгород, Россия
Суд в Чечне смягчил приговор Мусаевой
Суд в Чечне смягчил приговор Мусаевой до пяти лет в колонии-поселении
ГРОЗНЫЙ, 12 сен – РИА Новости. Верховный суд Чечни смягчил на шесть месяцев приговор жене экс-судьи Зареме Мусаевой, осужденной ранее на пять с половиной лет за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество, сообщает корреспондент РИА Новости.
Мусаева будет отбывать наказание в колонии-поселении.
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"Признать наличие хронических заболеваний Мусаевой обстоятельствами смягчающими. Назначить Мусаевой к окончательному отбытию пять лет лишения свободы в колонии-поселении", - огласил приговор судья.
В июле Ахматовский районный суд Грозного
приговорил к 5,5 года лишения свободы Мусаеву по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Сегодня в Верховном суде Чечни прошло рассмотрение апелляции в ходе которого государственный обвинитель попросила смягчить приговор из-за состояния здоровья.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева
22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде
чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России
. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".