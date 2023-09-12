https://ria.ru/20230912/prigovor-1895847524.html

Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным

Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным - РИА Новости, 12.09.2023

Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14,5 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за издевательства над российским военнопленным, сообщают... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:47

2023-09-12T14:47

2023-09-12T14:47

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

украина

главная военная прокуратура рф

главная военная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14,5 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за издевательства над российским военнопленным, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Вадима Гусева", - говорится в сообщении ГВП. Как в свою очередь добавили в СК РФ, 12 апреля 2022 года Гусев, недовольный, что обстановка в городе складывается не в пользу ВСУ, спустился в подвал дома в Мариуполе, где находился пленный российский солдат и, несмотря на то, что тот был в наручниках, а на глазах повязка, избил его ногами и дубинкой, а затем затушил о его голову окурок. Благодаря наступлению российской армии военный был освобожден из плена, в котором провел трое суток. Гусеву были предъявлены обвинения в жестоком обращении с военнопленным и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в побоях и "иных насильственных действиях" по мотивам вражды в отношении военнослужащих ВС РФ. "Суд (заочно) приговорил Гусева к 14 годам 6 месяцам одам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html

https://ria.ru/20230911/prigovor-1895635771.html

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донецкая народная республика

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происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, главная военная прокуратура рф, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)