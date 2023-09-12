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Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/prigovor-1895847524.html
Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным
Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным - РИА Новости, 12.09.2023
Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14,5 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за издевательства над российским военнопленным, сообщают... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:47
2023-09-12T14:47
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
украина
главная военная прокуратура рф
главная военная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14,5 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за издевательства над российским военнопленным, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Вадима Гусева", - говорится в сообщении ГВП. Как в свою очередь добавили в СК РФ, 12 апреля 2022 года Гусев, недовольный, что обстановка в городе складывается не в пользу ВСУ, спустился в подвал дома в Мариуполе, где находился пленный российский солдат и, несмотря на то, что тот был в наручниках, а на глазах повязка, избил его ногами и дубинкой, а затем затушил о его голову окурок. Благодаря наступлению российской армии военный был освобожден из плена, в котором провел трое суток. Гусеву были предъявлены обвинения в жестоком обращении с военнопленным и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в побоях и "иных насильственных действиях" по мотивам вражды в отношении военнослужащих ВС РФ. "Суд (заочно) приговорил Гусева к 14 годам 6 месяцам одам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, главная военная прокуратура рф, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Главная военная прокуратура РФ, Главная военная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным

Боевик "Азова" заочно получил 14,5 года за издевательства над российским пленным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14,5 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за издевательства над российским военнопленным, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Вадима Гусева", - говорится в сообщении ГВП.
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Как в свою очередь добавили в СК РФ, 12 апреля 2022 года Гусев, недовольный, что обстановка в городе складывается не в пользу ВСУ, спустился в подвал дома в Мариуполе, где находился пленный российский солдат и, несмотря на то, что тот был в наручниках, а на глазах повязка, избил его ногами и дубинкой, а затем затушил о его голову окурок.
Благодаря наступлению российской армии военный был освобожден из плена, в котором провел трое суток.
Гусеву были предъявлены обвинения в жестоком обращении с военнопленным и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в побоях и "иных насильственных действиях" по мотивам вражды в отношении военнослужащих ВС РФ.
"Суд (заочно) приговорил Гусева к 14 годам 6 месяцам одам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.
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Вчера, 17:44
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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