https://ria.ru/20230912/priamure-1895802280.html

Власти Приамурья и "Газпром" подписали графики газификации двух городов

Власти Приамурья и "Газпром" подписали графики газификации двух городов - РИА Новости, 12.09.2023

Власти Приамурья и "Газпром" подписали графики газификации двух городов

Правительство Амурской области и "Газпром" в рамках Восточного экономического форума во вторник подписали графики газификации городов Свободный и Тында,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:25

2023-09-12T12:25

2023-09-12T12:25

амурская область

амурская область

владимир путин

василий орлов (губернатор)

вэф-2023

газпром

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен – РИА Новости. Правительство Амурской области и "Газпром" в рамках Восточного экономического форума во вторник подписали графики газификации городов Свободный и Тында, сообщает правительство Приамурья. "Программа газификации Амурской области, которую мы реализуем совместно с нашим надежным партнером "Газпромом", очень важна для региона. Газификация делает нашу область еще более привлекательной для инвесторов. Но главное, она решает важную социальную задачу – предоставить жителям области экологически чистый и недорогой источник тепла. Переводить на газ будем не только котельные, но и частные дома. Это позволит значительно повысить уровень жизни и обеспечить комфортные бытовые условия людей", - сказал губернатор Василий Орлов. Согласно первому документу, газификация Свободного предполагает перевод на газ 27 муниципальных котельных, что предусмотрено действующей программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Комплексный график определяет сроки, в которые "Газпром" должен построить к котельным распределительные газопроводы, а администрация области – подготовить котельные к приему газа. В частности, в текущем году запланировано строительство газопровода для 6 котельных. Две из них - котельную №7 и котельную 54-го квартала - подготовят к переводу на природный газ и к подключению оборудования. Затем поэтапно все оставшиеся котельные будут также готовы к работе. Второй план-график газификации городского округа Тында рассчитан до 2027 года. Он подготовлен по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно "дорожной карте", работа по обеспечению перспективных потребителей газом будет вестись поэтапно. Стороны совместно определят объемы перспективного газопотребления Тынды, регион скорректирует прогнозные топливно-энергетические балансы с учетом обоснованной цены на газ и принципов межтопливной конкуренции. На основе этого будут актуализированы генеральные схемы газоснабжения и газификации. Кроме того, "Газпром" и правительство Амурской области разработают схему газоснабжения Тынды, а администрация города актуализирует схему теплоснабжения с учетом планов по переводу на газ действующих котельных и строительству новых. На ключевую приоритетность газификации дальневосточных регионов указал на ВЭФ-2023 президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. "Газификация Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономии входит в число наших ключевых приоритетов. Это важно для повышения качества жизни людей, для динамичного развития этих территорий", - отметил в своем выступлении Владимир Путин.

https://ria.ru/20230912/gazifikatsiya-1895714876.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, владимир путин, василий орлов (губернатор), вэф-2023, газпром