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Предприниматели ДФО привлекли в 1 полугодии почти 340 млрд рублей - РИА Новости, 12.09.2023
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10:38 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/predprinimateli-1895765644.html
Предприниматели ДФО привлекли в 1 полугодии почти 340 млрд рублей
Предприниматели ДФО привлекли в 1 полугодии почти 340 млрд рублей - РИА Новости, 12.09.2023
Предприниматели ДФО привлекли в 1 полугодии почти 340 млрд рублей
Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) привлек за первое полугодие 337 миллиардов рублей, из которых 53 миллиарда - за счет... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:38
2023-09-12T10:38
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) привлек за первое полугодие 337 миллиардов рублей, из которых 53 миллиарда - за счет финансовой поддержки, оказываемой с участием Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор КМСП Александр Исаевич. "Виден и рост заемного финансирования: это говорит, что бизнес здесь более живой, потому что субъекты МСП привлекли в первом полугодии 337 миллиардов рублей - на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это произошло за счет проникновения мер поддержки, которых становится больше: в ДФО почти каждый шестой рубль стимулируется за счет государства", - сказал Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости. Исаевич добавил, что для Дальнего Востока есть специализированные меры поддержки, в частности по льготной инвестиционной программе до повышения ключевой ставки можно было получить кредит под 2,5-4% (сейчас 7,5-9%). Также только для субъектов МСП ДФО, работающих в сфере логистики, существует специализированная инвестпрограмма. Глава КМСП отметил, что особенно заметный рост активности в ДФО сегодня происходит в трех отраслях: промышленное производство, туризм и гостиничный бизнес. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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дальний восток, восточный экономический форум (вэф), корпорация мсп, александр исаевич
Дальний Восток, Восточный экономический форум (ВЭФ), Корпорация МСП, Александр Исаевич

Предприниматели ДФО привлекли в 1 полугодии почти 340 млрд рублей

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес Дальневосточного федерального округа (ДФО) привлек за первое полугодие 337 миллиардов рублей, из которых 53 миллиарда - за счет финансовой поддержки, оказываемой с участием Корпорации МСП (КМСП), сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
"Виден и рост заемного финансирования: это говорит, что бизнес здесь более живой, потому что субъекты МСП привлекли в первом полугодии 337 миллиардов рублей - на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это произошло за счет проникновения мер поддержки, которых становится больше: в ДФО почти каждый шестой рубль стимулируется за счет государства", - сказал Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Логотип корпорации МСП
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Исаевич добавил, что для Дальнего Востока есть специализированные меры поддержки, в частности по льготной инвестиционной программе до повышения ключевой ставки можно было получить кредит под 2,5-4% (сейчас 7,5-9%). Также только для субъектов МСП ДФО, работающих в сфере логистики, существует специализированная инвестпрограмма.
Глава КМСП отметил, что особенно заметный рост активности в ДФО сегодня происходит в трех отраслях: промышленное производство, туризм и гостиничный бизнес.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Дальний ВостокВосточный экономический форум (ВЭФ)Корпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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