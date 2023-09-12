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Это не Путин. В Польше назвали злейшего врага страны - РИА Новости, 12.09.2023
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05:26 12.09.2023 (обновлено: 11:19 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/pravda-1895714197.html
Это не Путин. В Польше назвали злейшего врага страны
Это не Путин. В Польше назвали злейшего врага страны - РИА Новости, 12.09.2023
Это не Путин. В Польше назвали злейшего врага страны
Главным врагом правящей партии Польши стала правда, написал в статье для Myśl Polska обозреватель Анджей Шлензак. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:26
2023-09-12T11:19
в мире
польша
германия
белоруссия
дональд туск
владимир путин
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главным врагом правящей партии Польши стала правда, написал в статье для Myśl Polska обозреватель Анджей Шлензак."Я пришел к выводу, что злейшим врагом PiS является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда", — считает он.По словам журналиста, если PiS победит на выборах, то правда потерпит поражение. Истина, отметил автор, чаще всего представляет собой препятствие для построения политических систем. Но без нее невозможно создать какой-либо прочный порядок внутри государства.Очередные парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство, пройдут в Польше 15 октября. Одновременно запланирован национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией.
https://ria.ru/20230910/polsha-1895262009.html
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в мире, польша, германия, белоруссия, дональд туск, владимир путин
В мире, Польша, Германия, Белоруссия, Дональд Туск, Владимир Путин
Это не Путин. В Польше назвали злейшего врага страны

Журналист Шлензак: правда — злейший враг Польши

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главным врагом правящей партии Польши стала правда, написал в статье для Myśl Polska обозреватель Анджей Шлензак.
"Я пришел к выводу, что злейшим врагом PiS является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда", — считает он.
По словам журналиста, если PiS победит на выборах, то правда потерпит поражение. Истина, отметил автор, чаще всего представляет собой препятствие для построения политических систем. Но без нее невозможно создать какой-либо прочный порядок внутри государства.
Очередные парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство, пройдут в Польше 15 октября. Одновременно запланирован национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией.
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