https://ria.ru/20230912/pozhar-1895979530.html

Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге

Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2023

Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге

Восемь единиц техники и 38 человек личного состава привлечены к тушению пожара на производственно-складском здании, где горит картонная упаковка, сообщает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T23:31

2023-09-12T23:31

2023-09-12T23:31

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Восемь единиц техники и 38 человек личного состава привлечены к тушению пожара на производственно-складском здании, где горит картонная упаковка, сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу. "В двухэтажном производственно-складском здании происходит горение картонной упаковки, площадь горения уточняется… К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 38 человек личного состава", - говорится в сообщении. Пожару присвоен ранг 1-БИС (показатель того, что сил двух уже направленных туда соединений недостаточно. Тушение пожара при постановке класса 1-БИС производят четыре расчёта). Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230912/pozhar-1895943591.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)