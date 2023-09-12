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Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2023
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23:31 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/pozhar-1895979530.html
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге - РИА Новости, 12.09.2023
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
Восемь единиц техники и 38 человек личного состава привлечены к тушению пожара на производственно-складском здании, где горит картонная упаковка, сообщает... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T23:31
2023-09-12T23:31
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Восемь единиц техники и 38 человек личного состава привлечены к тушению пожара на производственно-складском здании, где горит картонная упаковка, сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу. "В двухэтажном производственно-складском здании происходит горение картонной упаковки, площадь горения уточняется… К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 38 человек личного состава", - говорится в сообщении. Пожару присвоен ранг 1-БИС (показатель того, что сил двух уже направленных туда соединений недостаточно. Тушение пожара при постановке класса 1-БИС производят четыре расчёта). Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230912/pozhar-1895943591.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге

Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Восемь единиц техники и 38 человек личного состава привлечены к тушению пожара на производственно-складском здании, где горит картонная упаковка, сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.
"В двухэтажном производственно-складском здании происходит горение картонной упаковки, площадь горения уточняется… К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 38 человек личного состава", - говорится в сообщении.
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Пожару присвоен ранг 1-БИС (показатель того, что сил двух уже направленных туда соединений недостаточно. Тушение пожара при постановке класса 1-БИС производят четыре расчёта).
Сведений о пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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