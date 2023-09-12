https://ria.ru/20230912/pozhar-1895949989.html
При обстреле Донецка загорелась территория Свято-Игнатьевского храма
При обстреле Донецка загорелась территория Свято-Игнатьевского храма - РИА Новости, 12.09.2023
При обстреле Донецка загорелась территория Свято-Игнатьевского храма
Пожар на территории Свято-Игнатьевского храма возник в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, загорелось подсобное... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:15
2023-09-12T19:15
2023-09-12T19:43
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895954381_0:155:2976:1829_1920x0_80_0_0_fd518e182c3da377907de2aa9e4dd9e9.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Пожар на территории Свято-Игнатьевского храма возник в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, загорелось подсобное помещение, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении, расположенном на территории Свято-Игнатьевского храма", - написал Кулемзин. Храм святителя Игнатия Брянчанинова, о котором идет речь, расположен в пешей доступности от донецкого аэропорта, уничтоженного в первый год вооруженного конфликта в Донбассе. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895954381_166:0:2811:1984_1920x0_80_0_0_48781af4429d2bc5aa045fbf66f366df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка загорелась территория Свято-Игнатьевского храма
Кулемзин: при обстреле Донецка загорелась подсобка Свято-Игнатьевского храма