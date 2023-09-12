https://ria.ru/20230912/pozhar-1895949989.html

При обстреле Донецка загорелась территория Свято-Игнатьевского храма

При обстреле Донецка загорелась территория Свято-Игнатьевского храма - РИА Новости, 12.09.2023

При обстреле Донецка загорелась территория Свято-Игнатьевского храма

Пожар на территории Свято-Игнатьевского храма возник в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, загорелось подсобное... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:15

2023-09-12T19:15

2023-09-12T19:43

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Пожар на территории Свято-Игнатьевского храма возник в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, загорелось подсобное помещение, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении, расположенном на территории Свято-Игнатьевского храма", - написал Кулемзин. Храм святителя Игнатия Брянчанинова, о котором идет речь, расположен в пешей доступности от донецкого аэропорта, уничтоженного в первый год вооруженного конфликта в Донбассе. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

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куйбышевский район

донецкая народная республика

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