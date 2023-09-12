https://ria.ru/20230912/pozhar-1895943591.html

В Волгограде потушили крупный пожар в многоэтажке

В Волгограде потушили крупный пожар в многоэтажке - РИА Новости, 12.09.2023

В Волгограде потушили крупный пожар в многоэтажке

Возгорание в двух квартирах на мансардном этаже и крыши многоэтажного дома в Волгограде полностью ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:47

2023-09-12T18:47

2023-09-12T18:55

происшествия

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 12 сен – РИА Новости. Возгорание в двух квартирах на мансардном этаже и крыши многоэтажного дома в Волгограде полностью ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. Две квартиры загорелись в мансарде пятиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда во вторник днем. По информации ГУМЧС, площадь пожара составила 750 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 35 человек. Пострадавших нет. По информации прокуратуры региона, пожар из квартиры перекинулся на кровлю. Надзорное ведомство начало проверку. "В 18:31 полная ликвидация", - отметили в МЧС.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)