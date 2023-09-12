Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/pozhar-1895853579.html
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома - РИА Новости, 12.09.2023
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома
Пожар в мансарде многоэтажного дома в Волгограде локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:09
2023-09-12T15:09
происшествия
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895836922_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_940103d69a4fccb7510208201ce16961.jpg
ВОЛГОГРАД, 12 сен - РИА Новости. Пожар в мансарде многоэтажного дома в Волгограде локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области. Две квартиры загорелись в мансарде пятиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда во вторник днем. По информации ГУМЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 35 человек. Пострадавших нет. "В 14.38 объявлена локализация на площади 750 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895836922_161:0:1122:721_1920x0_80_0_0_1c4eb062dbace138072ecd577d71c2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома

В Волгограде пожар в многоэтажном доме локализовали на площади 750 "квадратов"

© МЧС РоссииПожар в жилом доме в Дзержинском районе города Волгограда
Пожар в жилом доме в Дзержинском районе города Волгограда
© МЧС России
Пожар в жилом доме в Дзержинском районе города Волгограда
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 12 сен - РИА Новости. Пожар в мансарде многоэтажного дома в Волгограде локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области.
Две квартиры загорелись в мансарде пятиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда во вторник днем. По информации ГУМЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 35 человек. Пострадавших нет.
"В 14.38 объявлена локализация на площади 750 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
На месте пожара в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах
27 июня, 11:54
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьДзержинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала