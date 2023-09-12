https://ria.ru/20230912/pozhar-1895853579.html

В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома

В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома - РИА Новости, 12.09.2023

В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома

Пожар в мансарде многоэтажного дома в Волгограде локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:09

2023-09-12T15:09

2023-09-12T15:09

происшествия

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 12 сен - РИА Новости. Пожар в мансарде многоэтажного дома в Волгограде локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области. Две квартиры загорелись в мансарде пятиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда во вторник днем. По информации ГУМЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 35 человек. Пострадавших нет. "В 14.38 объявлена локализация на площади 750 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)