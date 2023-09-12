https://ria.ru/20230912/pozhar-1895853579.html
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома - РИА Новости, 12.09.2023
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома
Пожар в мансарде многоэтажного дома в Волгограде локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:09
2023-09-12T15:09
2023-09-12T15:09
происшествия
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895836922_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_940103d69a4fccb7510208201ce16961.jpg
ВОЛГОГРАД, 12 сен - РИА Новости. Пожар в мансарде многоэтажного дома в Волгограде локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области. Две квартиры загорелись в мансарде пятиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда во вторник днем. По информации ГУМЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 35 человек. Пострадавших нет. "В 14.38 объявлена локализация на площади 750 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895836922_161:0:1122:721_1920x0_80_0_0_1c4eb062dbace138072ecd577d71c2a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде локализовали пожар в мансарде многоэтажного дома
В Волгограде пожар в многоэтажном доме локализовали на площади 750 "квадратов"