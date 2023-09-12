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Россия в СБ ООН поднимала тему поставок ВСУ каждый месяц, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 12.09.2023 (обновлено: 18:53 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/postavki-1895909543.html
Россия в СБ ООН поднимала тему поставок ВСУ каждый месяц, заявил Небензя
Россия в СБ ООН поднимала тему поставок ВСУ каждый месяц, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023
Россия в СБ ООН поднимала тему поставок ВСУ каждый месяц, заявил Небензя
Россия почти каждый месяц предлагает Совбезу ООН рассматривать тему воздействия поставок иностранного вооружения Киеву на перспективы урегулирования, заявил на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:38
2023-09-12T18:53
специальная военная операция на украине
россия
оон
вооруженные силы украины
в мире
киев
дмитрий песков
василий небензя
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ООН, 12 сен – РИА Новости. Россия почти каждый месяц предлагает Совбезу ООН рассматривать тему воздействия поставок иностранного вооружения Киеву на перспективы урегулирования, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы созвали сегодняшнее заседание прежде всего, чтобы вновь обсудить значение фактора безудержной накачки западными спонсорами своих подопечных в Киеве различными видами вооружений для перспектив урегулирования украинского кризиса", - сказал Небензя."Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц. И каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания", - добавил он.Как указал Небензя, недавно из уст украинских и американских официальных лиц прозвучала информация, что Киев уже получил от США и их союзников военного и иного содействия на сумму более 100 миллиардов долларов США, а по итогам осуществленного на прошлой неделе визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена сделана еще одна "подачка" – более одного миллиарда долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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россия, оон, вооруженные силы украины, в мире, киев, дмитрий песков, василий небензя, совет безопасности оон, нато, сергей лавров, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, НАТО, Сергей Лавров, Украина
Россия в СБ ООН поднимала тему поставок ВСУ каждый месяц, заявил Небензя

Небензя: РФ в СБ ООН поднимала тему поставок оружия ВСУ почти каждый месяц

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 сен – РИА Новости. Россия почти каждый месяц предлагает Совбезу ООН рассматривать тему воздействия поставок иностранного вооружения Киеву на перспективы урегулирования, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы созвали сегодняшнее заседание прежде всего, чтобы вновь обсудить значение фактора безудержной накачки западными спонсорами своих подопечных в Киеве различными видами вооружений для перспектив урегулирования украинского кризиса", - сказал Небензя.
"Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц. И каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания", - добавил он.
Как указал Небензя, недавно из уст украинских и американских официальных лиц прозвучала информация, что Киев уже получил от США и их союзников военного и иного содействия на сумму более 100 миллиардов долларов США, а по итогам осуществленного на прошлой неделе визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена сделана еще одна "подачка" – более одного миллиарда долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Оружие Армагеддона: США в поисках ответа для России
7 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНВооруженные силы УкраиныВ миреКиевДмитрий ПесковВасилий НебензяСовет Безопасности ООННАТОСергей ЛавровУкраина
 
 
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