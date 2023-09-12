https://ria.ru/20230912/postavki-1895754817.html

Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров

Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров

На сегодняшний день логистические цепочки поставки товаров практически восстановились, что связано и с курсом валюты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:06

2023-09-12T10:06

2023-09-12T10:06

экономика

россия

владимир путин

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750931_0:93:3178:1881_1920x0_80_0_0_3ef91df273a5ce1a998d864f9488ae3d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На сегодняшний день логистические цепочки поставки товаров практически восстановились, что связано и с курсом валюты, заявил президент России Владимир Путин. "На сегодняшний день практически восстановились логистические цепочки поставки товаров, все как-то так нормализовалось. Ну мы видим, вот это связано и с курсом национальной валюты, в том числе", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, вэф-2023