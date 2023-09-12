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Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров
Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров
На сегодняшний день логистические цепочки поставки товаров практически восстановились, что связано и с курсом валюты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:06
2023-09-12T10:06
2023-09-12T10:06
экономика
россия
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На сегодняшний день логистические цепочки поставки товаров практически восстановились, что связано и с курсом валюты, заявил президент России Владимир Путин. "На сегодняшний день практически восстановились логистические цепочки поставки товаров, все как-то так нормализовалось. Ну мы видим, вот это связано и с курсом национальной валюты, в том числе", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин заявил о нормализации ситуации с поставками товаров
Путин: сегодня почти восстановились логистические цепочки поставки товаров