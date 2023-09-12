https://ria.ru/20230912/postavki-1895702705.html

Украина ждет согласия США на поставки ATACMS, пишут СМИ

Украина ждет согласия США на поставки ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023

Украина ждет согласия США на поставки ATACMS, пишут СМИ

Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T01:04

2023-09-12T01:04

2023-09-12T01:06

в мире

украина

россия

сша

нато

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Украина продавливает США дать зеленый свет по поставкам ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, где будут участвовать (президент США Джо) Байден и Владимир Зеленский", - говорится в публикации. Отмечается, что в Киеве ждут новостей по поставкам после приземления Зеленского в Нью-Йорке. До сих пор остается неизвестно, находится ли решение по данному типу вооружения на столе у американского президента, однако "активные обсуждения" по ATACMS, как уточняет издание, продолжаются внутри американской администрации. В понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, однако новых решений на этот счет пока не принято. Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html

https://ria.ru/20230712/himars-1859080424.html

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в мире, украина, россия, сша, нато, владимир зеленский