Рейтинг@Mail.ru
Арестованного экс-посла Армении в России освободили под залог - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/posol-1895978417.html
Арестованного экс-посла Армении в России освободили под залог
Арестованного экс-посла Армении в России освободили под залог - РИА Новости, 12.09.2023
Арестованного экс-посла Армении в России освободили под залог
Обвиняемый в мошенничестве и находившийся под арестом бывший посол Армении в РФ Армен Смбатян освобожден под залог в 260 тысяч долларов, сообщила советник... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T23:08
2023-09-12T23:08
армения
россия
ереван
мария гулегина
юрий башмет
снг
александра романовская
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/77186/17/771861736_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_66a79dc6bb42a7bf41e5bac002263a46.jpg
ЕРЕВАН, 12 сен - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве и находившийся под арестом бывший посол Армении в РФ Армен Смбатян освобожден под залог в 260 тысяч долларов, сообщила советник генпрокурора страны Лусине Мартиросян. Армен Смбатян с 2002 по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах возглавлял армянскую дипмиссию в Израиле, а с 2010 по 2014 год руководил Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Армен Смбатян и его сын - главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян - были арестованы судом в Ереване 30 июля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, в результате сделки государству нанесен ущерб на 2,5 миллиона долларов. Позднее Сергей Смбатян был переведен под домашний арест. "Решением осуществляющего надзор прокурора в отношении Армена Смбатяна применен залог в размере 100 миллионов драмов (порядка 260 тысяч долларов), а также еще одна, альтернативная комбинированная мера пресечения - подписка о невыезде", - написала Мартиросян на своей странице в соцсетях. Она сообщила, что залог на ту же сумму вместо домашнего ареста применен и в отношении сына экс-посла. Ранее в поддержку Армена и Сергея Смбатяна выступили известный российский музыкант Юрий Башмет, оперные певицы Мария Гулегина и Вероника Джиоева, пианист Александр Романовский, актриса Сати Спивакова, скрипач Даниэль Лозакович, а также сын композитора Арама Хачатуряна искусствовед Карен Хачатурян.
https://ria.ru/20230405/arest-1863058426.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/77186/17/771861736_166:0:5158:3744_1920x0_80_0_0_2362b7c550fd04a77337b4e4d7aee85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, мария гулегина, юрий башмет, снг, александра романовская, в мире
Армения, Россия, Ереван, Мария Гулегина, Юрий Башмет, СНГ, Александра Романовская, В мире
Арестованного экс-посла Армении в России освободили под залог

ГП: экс-посла Армении в РФ Смбатяна освободили под залог в 260 тысяч долларов

© Фото : предоставлено пресс-службой МФГСАрмен Смбатян
Армен Смбатян - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой МФГС
Армен Смбатян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 сен - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве и находившийся под арестом бывший посол Армении в РФ Армен Смбатян освобожден под залог в 260 тысяч долларов, сообщила советник генпрокурора страны Лусине Мартиросян.
Армен Смбатян с 2002 по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах возглавлял армянскую дипмиссию в Израиле, а с 2010 по 2014 год руководил Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Армен Смбатян и его сын - главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян - были арестованы судом в Ереване 30 июля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, в результате сделки государству нанесен ущерб на 2,5 миллиона долларов. Позднее Сергей Смбатян был переведен под домашний арест.
"Решением осуществляющего надзор прокурора в отношении Армена Смбатяна применен залог в размере 100 миллионов драмов (порядка 260 тысяч долларов), а также еще одна, альтернативная комбинированная мера пресечения - подписка о невыезде", - написала Мартиросян на своей странице в соцсетях.
Она сообщила, что залог на ту же сумму вместо домашнего ареста применен и в отношении сына экс-посла.
Ранее в поддержку Армена и Сергея Смбатяна выступили известный российский музыкант Юрий Башмет, оперные певицы Мария Гулегина и Вероника Джиоева, пианист Александр Романовский, актриса Сати Спивакова, скрипач Даниэль Лозакович, а также сын композитора Арама Хачатуряна искусствовед Карен Хачатурян.
Трамп в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Случаи ареста бывших и действующих глав государств
5 апреля, 02:38
 
АрменияРоссияЕреванМария ГулегинаЮрий БашметСНГАлександра РомановскаяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала