Арестованного экс-посла Армении в России освободили под залог
ГП: экс-посла Армении в РФ Смбатяна освободили под залог в 260 тысяч долларов
© Фото : предоставлено пресс-службой МФГСАрмен Смбатян
© Фото : предоставлено пресс-службой МФГС
Армен Смбатян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 сен - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве и находившийся под арестом бывший посол Армении в РФ Армен Смбатян освобожден под залог в 260 тысяч долларов, сообщила советник генпрокурора страны Лусине Мартиросян.
Армен Смбатян с 2002 по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах возглавлял армянскую дипмиссию в Израиле, а с 2010 по 2014 год руководил Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Армен Смбатян и его сын - главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян - были арестованы судом в Ереване 30 июля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, в результате сделки государству нанесен ущерб на 2,5 миллиона долларов. Позднее Сергей Смбатян был переведен под домашний арест.
"Решением осуществляющего надзор прокурора в отношении Армена Смбатяна применен залог в размере 100 миллионов драмов (порядка 260 тысяч долларов), а также еще одна, альтернативная комбинированная мера пресечения - подписка о невыезде", - написала Мартиросян на своей странице в соцсетях.
Она сообщила, что залог на ту же сумму вместо домашнего ареста применен и в отношении сына экс-посла.
Ранее в поддержку Армена и Сергея Смбатяна выступили известный российский музыкант Юрий Башмет, оперные певицы Мария Гулегина и Вероника Джиоева, пианист Александр Романовский, актриса Сати Спивакова, скрипач Даниэль Лозакович, а также сын композитора Арама Хачатуряна искусствовед Карен Хачатурян.