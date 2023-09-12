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Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК - РИА Новости, 12.09.2023
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13:15 12.09.2023 (обновлено: 13:27 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/posadka-1895819042.html
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК - РИА Новости, 12.09.2023
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
Говорить о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано, допрашивается экипаж, очевидцы, заявил журналистам первый замруководителя... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:15
2023-09-12T13:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Говорить о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано, допрашивается экипаж, очевидцы, заявил журналистам первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев."Сейчас рано об этом говорить, пока еще идет первичный сбор информации, допрашиваем людей: очевидцев, пилотов, командира воздушного судна, технику смотрим, количество топлива. Рано делать какие-то выводы", - сказал он.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК

СК ведет допрос экипажа самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Читать ria.ru в
СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Говорить о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано, допрашивается экипаж, очевидцы, заявил журналистам первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев.
"Сейчас рано об этом говорить, пока еще идет первичный сбор информации, допрашиваем людей: очевидцев, пилотов, командира воздушного судна, технику смотрим, количество топлива. Рано делать какие-то выводы", - сказал он.
Самолет, совершивший аварийную посадку недалеко от Новосибирска в поле - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Экипаж севшего в поле самолета заверил, что с ним все хорошо
12:18
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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