https://ria.ru/20230912/posadka-1895819042.html
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК - РИА Новости, 12.09.2023
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
Говорить о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано, допрашивается экипаж, очевидцы, заявил журналистам первый замруководителя... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:15
2023-09-12T13:15
2023-09-12T13:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Говорить о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано, допрашивается экипаж, очевидцы, заявил журналистам первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев."Сейчас рано об этом говорить, пока еще идет первичный сбор информации, допрашиваем людей: очевидцев, пилотов, командира воздушного судна, технику смотрим, количество топлива. Рано делать какие-то выводы", - сказал он.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895799528.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
СК ведет допрос экипажа самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском
СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Говорить о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано, допрашивается экипаж, очевидцы, заявил журналистам первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев.
"Сейчас рано об этом говорить, пока еще идет первичный сбор информации, допрашиваем людей: очевидцев, пилотов, командира воздушного судна, технику смотрим, количество топлива. Рано делать какие-то выводы", - сказал он.
Экипаж севшего в поле самолета заверил, что с ним все хорошо