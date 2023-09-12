https://ria.ru/20230912/posadka-1895819042.html

Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК

Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК - РИА Новости, 12.09.2023

Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК

Говорить о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано, допрашивается экипаж, очевидцы, заявил журналистам первый замруководителя... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:15

2023-09-12T13:15

2023-09-12T13:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Говорить о причинах аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано, допрашивается экипаж, очевидцы, заявил журналистам первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев."Сейчас рано об этом говорить, пока еще идет первичный сбор информации, допрашиваем людей: очевидцев, пилотов, командира воздушного судна, технику смотрим, количество топлива. Рано делать какие-то выводы", - сказал он.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895799528.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области