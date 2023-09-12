https://ria.ru/20230912/posadka-1895726243.html
Самолет мог сесть под Новосибирском из-за отказа гидросистемы
Самолет мог сесть под Новосибирском из-за отказа гидросистемы - РИА Новости, 12.09.2023
Самолет мог сесть под Новосибирском из-за отказа гидросистемы
Предварительной причиной аварийной посадки самолета компании "Уральских авиалиний" в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:48
2023-09-12T07:48
2023-09-12T12:16
новосибирская область
происшествия
россия
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предварительной причиной аварийной посадки самолета компании "Уральских авиалиний" в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ гидросистемы", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что после запроса аварийной посадки самолет отправили под Новосибирск, и он сел на грунт, повредив все шасси и крыло.Уточняется, что пассажиров судна, среди которых было 13 детей, вывели по надувному эвакуационному трапу. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895727055.html
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новосибирская область, происшествия, россия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Новосибирская область, Происшествия, Россия, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Самолет мог сесть под Новосибирском из-за отказа гидросистемы
Самолет мог экстренно сесть под Новосибирском из-за отказа гидросистемы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предварительной причиной аварийной посадки самолета компании "Уральских авиалиний" в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
«
"Причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ гидросистемы", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что после запроса аварийной посадки самолет отправили под Новосибирск, и он сел на грунт, повредив все шасси и крыло.
Уточняется, что пассажиров судна, среди которых было 13 детей, вывели по надувному эвакуационному трапу. Пострадавших нет.
Пассажиров самолета, экстренно севшего под Новосибирском, доставят в Омск