https://ria.ru/20230912/port-1895712539.html

В МИД рассказали о вопросе, который могут обсудить с Ким Чен Ыном

В МИД рассказали о вопросе, который могут обсудить с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 12.09.2023

В МИД рассказали о вопросе, который могут обсудить с Ким Чен Ыном

Транспортный проект, который касается железнодорожной линии Хасан-Раджин и порта Раджин, может обсуждаться на переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына в России,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:52

2023-09-12T04:52

2023-09-12T05:13

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

владивосток

андрей руденко

владимир путин

ржд

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Транспортный проект, который касается железнодорожной линии Хасан-Раджин и порта Раджин, может обсуждаться на переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына в России, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия лидера КНДР в Россию."По крайней мере эта тема, наверное, будет тоже обсуждаться", - сказал Руденко журналистам на полях ВЭФ-2023, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться проект "Хасан-Раджин", который был запущен несколько лет назад и предполагал доставку по железной дороге из России грузов в северокорейский город Раджин с последующей переправкой морем в порты других стран.Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам порт Раджин совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. Для проекта было создано совместное предприятие двух стран "РасонКонТранс".VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/oruzhie-1895712285.html

россия

кндр (северная корея)

владивосток

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