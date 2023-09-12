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В МИД заявили о возможной теме переговоров России и КНДР

В МИД заявили о возможной теме переговоров России и КНДР - РИА Новости, 12.09.2023

В МИД заявили о возможной теме переговоров России и КНДР

Не исключено, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну, заявил замглавы РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:22

2023-09-12T07:22

2023-09-12T07:29

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россия

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кндр (северная корея)

пхеньян

владивосток

андрей руденко

ким чен ын

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Не исключено, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Все вопросы могут обсуждаться. Но гуманитарная помощь изъята из совбезовских резолюций. Есть ограничения, но не по продовольствию. Я не буду предвосхищать результаты, но поскольку там многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться в комплексе", - сказал Руденко журналистам "на полях" ВЭФ-2023.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

москва

кндр (северная корея)

пхеньян

владивосток

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