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В МИД заявили о возможной теме переговоров России и КНДР - РИА Новости, 12.09.2023
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07:22 12.09.2023 (обновлено: 07:29 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/pomosch-1895722556.html
В МИД заявили о возможной теме переговоров России и КНДР
В МИД заявили о возможной теме переговоров России и КНДР - РИА Новости, 12.09.2023
В МИД заявили о возможной теме переговоров России и КНДР
Не исключено, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну, заявил замглавы РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:22
2023-09-12T07:29
в мире
россия
москва
кндр (северная корея)
пхеньян
владивосток
андрей руденко
ким чен ын
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Не исключено, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Все вопросы могут обсуждаться. Но гуманитарная помощь изъята из совбезовских резолюций. Есть ограничения, но не по продовольствию. Я не буду предвосхищать результаты, но поскольку там многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться в комплексе", - сказал Руденко журналистам "на полях" ВЭФ-2023.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
россия
москва
кндр (северная корея)
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в мире, россия, москва, кндр (северная корея), пхеньян, владивосток, андрей руденко, ким чен ын, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
В мире, Россия, Москва, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Владивосток, Андрей Руденко, Ким Чен Ын, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В МИД заявили о возможной теме переговоров России и КНДР

МИД: Россия не исключает обсуждение вопроса гуманитарной помощи Пхеньяну

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Не исключено, что в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Все вопросы могут обсуждаться. Но гуманитарная помощь изъята из совбезовских резолюций. Есть ограничения, но не по продовольствию. Я не буду предвосхищать результаты, но поскольку там многие представители нашего правительства, то вопросы будут обсуждаться в комплексе", - сказал Руденко журналистам "на полях" ВЭФ-2023.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Движение к общим целям: как проходит Восточный экономический форум
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Он проходит с 10 по 13 сентября.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде компании Аэрофлот

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Стенд Key Point на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

Участники сессии: Глобальные вызовы зеленой повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для них приготовили различные выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

Илья Семериков, Научный сотрудник, Лаборатория Оптика сложных квантовых систем Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется развитию края.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

Участники сессии: Новая логистика - белый лебедь Дальневосточного региона

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде Росреестра и Роскадастра

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

Стенд ООО Саха дрон на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

Стенд Генеральной прокуратуры РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

Здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Cтенд РИА Новости

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

ВЭФ-2023. Строить больше, комфортнее и красивее

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

Стенд Группы компаний 1520 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

Стенд Детский Дальний

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оно состоится завтра.

Символика Восточного экономического форума во Владивостоке

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 20

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 20

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 20

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20
 
В миреРоссияМоскваКНДР (Северная Корея)ПхеньянВладивостокАндрей РуденкоКим Чен ЫнДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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