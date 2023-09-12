https://ria.ru/20230912/politsiya-1895855416.html
Бизнесмен на Урале пошел в полицию после того, как выкинул шесть миллионов
Бизнесмен на Урале пошел в полицию после того, как выкинул шесть миллионов - РИА Новости, 12.09.2023
Бизнесмен на Урале пошел в полицию после того, как выкинул шесть миллионов
Бизнесмен из Среднеуральска Свердловской области написал заявление в полицию после того, как якобы вместо мусора выкинул пакет с порядка 6 миллионами рублей,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:16
2023-09-12T15:16
2023-09-12T15:16
происшествия
жкх
среднеуральск
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Бизнесмен из Среднеуральска Свердловской области написал заявление в полицию после того, как якобы вместо мусора выкинул пакет с порядка 6 миллионами рублей, информацию об этом подтвердил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее телеграм-канал Ural Mash писал, что в Среднеуральске 42-летний местный предприниматель хотел кинуть 6,3 миллиона рублей на счет, положил их в машину, а после перепутал с мусором и выбросил. Были ли деньги, и куда они могли пропасть, сейчас предстоит выяснить правоохранителям. "Данная информация от местного предпринимателя в дежурной части территориального ОВД в установленном порядке зарегистрирована, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение. Показания самого гражданина сейчас проверяются на предмет соответствия действительности", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, жкх, среднеуральск, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, ЖКХ, Среднеуральск, Свердловская область, Валерий Горелых
Бизнесмен на Урале пошел в полицию после того, как выкинул шесть миллионов
МВД: бизнесмен на Урале заявил в полицию о потере 6 миллионов рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Бизнесмен из Среднеуральска Свердловской области написал заявление в полицию после того, как якобы вместо мусора выкинул пакет с порядка 6 миллионами рублей, информацию об этом подтвердил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее телеграм-канал Ural Mash писал, что в Среднеуральске 42-летний местный предприниматель хотел кинуть 6,3 миллиона рублей на счет, положил их в машину, а после перепутал с мусором и выбросил. Были ли деньги, и куда они могли пропасть, сейчас предстоит выяснить правоохранителям.
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"Данная информация от местного предпринимателя в дежурной части территориального ОВД в установленном порядке зарегистрирована, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение. Показания самого гражданина сейчас проверяются на предмет соответствия действительности", – сказал собеседник агентства.