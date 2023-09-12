https://ria.ru/20230912/poligon-1895726752.html

Путин выступил за расширение Восточного полигона

Путин выступил за расширение Восточного полигона - РИА Новости, 12.09.2023

Путин выступил за расширение Восточного полигона

Президент России Владимир Путин выступает за расширение Восточного полигона, он также выразил надежду, что до конца года будут подписаны концессионные... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:55

2023-09-12T07:55

2023-09-12T07:55

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступает за расширение Восточного полигона, он также выразил надежду, что до конца года будут подписаны концессионные соглашения, несмотря на то, что это непростой процесс. "Вы знаете мою позицию. Я сам хочу, чтобы у нас расширялся Восточный полигон, и как можно быстрее, как можно качественнее... Насколько я понимаю, вот эти концессионные соглашения, они подписаны практически уже или находятся на рассмотрении вернее. И, действительно, до конца года планируется их подписание. Это процесс непростой, он связан и с финансовыми условиями, он связан с определением справедливого распределения заказов. Это работа рыночного характера", - сказал Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Глава государства напомнил о необходимости создания трех дополнительных тоннелей полигона, мостовых сооружений, для которых и необходимы концессионные соглашения. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023