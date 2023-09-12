https://ria.ru/20230912/podolyak-1895785338.html
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ - РИА Новости, 12.09.2023
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест -... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:33
2023-09-12T11:33
2023-09-12T14:36
михаил подоляк
магатэ
красный крест
оон
в мире
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями", засоряющими сознание своими "мусорными оценками". Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко, опубликованном на ее YouTube-канале."ООН – на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — всё это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками", - сказал Подоляк.Подоляк добавил, что если бы указанных организаций не существовало, то многие вопросы решались бы "лучше и быстрее". При этом он отметил, что Владимир Зеленский будет использовать площадку ООН исключительно для того, чтобы "повторить, что такое современная война, но никаких существенных решений от ООН мы получать не будем".
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895041355.html
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михаил подоляк, магатэ, красный крест, оон, в мире
Михаил Подоляк, МАГАТЭ, Красный Крест, ООН, В мире
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ
Подоляк назвал ООН и МАГАТЭ фиктивными организациями, дающими мусорные оценки