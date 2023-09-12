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В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ - РИА Новости, 12.09.2023
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11:33 12.09.2023 (обновлено: 14:36 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/podolyak-1895785338.html
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ - РИА Новости, 12.09.2023
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест -... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:33
2023-09-12T14:36
михаил подоляк
магатэ
красный крест
оон
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями", засоряющими сознание своими "мусорными оценками". Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко, опубликованном на ее YouTube-канале."ООН – на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — всё это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками", - сказал Подоляк.Подоляк добавил, что если бы указанных организаций не существовало, то многие вопросы решались бы "лучше и быстрее". При этом он отметил, что Владимир Зеленский будет использовать площадку ООН исключительно для того, чтобы "повторить, что такое современная война, но никаких существенных решений от ООН мы получать не будем".
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михаил подоляк, магатэ, красный крест, оон, в мире
Михаил Подоляк, МАГАТЭ, Красный Крест, ООН, В мире
В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ

Подоляк назвал ООН и МАГАТЭ фиктивными организациями, дающими мусорные оценки

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями", засоряющими сознание своими "мусорными оценками". Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко, опубликованном на ее YouTube-канале.
«
"ООН – на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — всё это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками", - сказал Подоляк.
Подоляк добавил, что если бы указанных организаций не существовало, то многие вопросы решались бы "лучше и быстрее". При этом он отметил, что Владимир Зеленский будет использовать площадку ООН исключительно для того, чтобы "повторить, что такое современная война, но никаких существенных решений от ООН мы получать не будем".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели. 8 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине
8 сентября, 16:42
 
Михаил ПодолякМАГАТЭКрасный КрестООНВ мире
 
 
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