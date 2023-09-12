https://ria.ru/20230912/podderzhka-1895832653.html

МСП Банк: развиваем меры поддержки с учетом запросов предпринимателей

МСП Банк: развиваем меры поддержки с учетом запросов предпринимателей - РИА Новости, 12.09.2023

МСП Банк: развиваем меры поддержки с учетом запросов предпринимателей

Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк продолжат адаптировать и развивать меры и инструменты поддержки малого и среднего бизнеса с учетом интересов... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:54

2023-09-12T13:54

2023-09-12T13:54

россия

восточный экономический форум (вэф)

мсп банк

корпорация мсп

иван подберезняк

александр исаевич

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк продолжат адаптировать и развивать меры и инструменты поддержки малого и среднего бизнеса с учетом интересов предпринимателей, а также повышать адресность этой поддержки, сообщили руководители Корпорации и Банка в ходе Восточного экономического форума. "Ситуация по сравнению с прошлым годом, когда нужно было сглаживать кооперационные цепочки и формировать дополнительные меры поддержки, существенно изменилась. Сегодня все стабилизировалось, малый бизнес адаптировался, и сейчас наша задача – корректировать существующие инструменты, чтобы бизнес мог воспользоваться ими и развиваться дальше", - сказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич в интервью РИА Новости на полях ВЭФ. Он добавил, что один из главных приоритетов деятельности корпорации – дать бизнесу возможность привлечь заемное финансирование "с минимальным залогом и под вменяемую процентную ставку". И здесь КМСП выступает в роли бэк-офиса правительства по кредитным и гарантийным программам финансовой поддержки. Вторым важнейшим приоритетом Исаевич назвал сбыт. А именно помощь предпринимателям по участию в качестве поставщиков госзакупках, а также проработка различных b2b проектов. "Корпорация МСП – это инструмент и правительства, и предпринимателя. Наша задача сегодня - с помощью аналитики и обратной связи: Минэкономразвития, Банка России и предпринимателей корректировать текущие меры. При этом важны таргетность и целевое использование, чтобы больше предпринимателей из микро-, малого и среднего бизнеса могли привлечь заемное финансирование, получить гранты, образовательные продукты и другие меры поддержки", - отметил Исаевич. Господдержка для эффективности В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк указал, что сектор МСП, который сегодня насчитывает почти шесть миллионов субъектов и около 30 миллионов занятых, становится все более значимым в масштабах страны. При этом программы поддержки, в которых участвуют банки, позволяют малому бизнесу быть более эффективным. "Независимо от экономических реалий, предприниматель должен фокусироваться на достижении максимальной эффективности, что предполагает тщательный контроль за расходной составляющей. Сегодня это актуально, как никогда, и именно поэтому крайне востребованы льготные программы поддержки. Они помогают предпринимателям лучше управлять структурой расходов и соответственно сохранять маржу, которая была заложена в бизнес-план", - пояснил Подберезняк в беседе с корреспондентом РИА Новости. По его словам, предприниматели демонстрируют высокий спрос на всю линейку продуктов банка, связанных с льготным кредитованием. Так, МСП Банк является участником программы Минэкономразвития "1764", программы льготного фондирования Банка России "ПСК", а также уникальной объединенной программы "ПСК" и "1764". Последняя позволяет получить от 50 миллионов рублей на инвестиционные цели представителям МСП из приоритетных отраслей по ставкам от 7,5-9% годовых, что заметно ниже рыночного уровня, особенно с учетом повышения ключевой ставки. Высокотех – как точка роста Одним из стратегически важных направлений поддержки в МСП Банке считают развитие высокотехнологичного предпринимательства, которое сегодня является одной из точек роста экономики. "Этот сектор крайне важен в условиях движения страны по пути к технологическому суверенитету и импортозамещению, и здесь оказывается большая господдержка, в частности существуют программы льготного кредитования сектора, которые позволяют предприятиям получить до 100 миллионов рублей по льготной ставке 3% годовых. Поддержка охватывает 16 направлений высокотеха, среди которых робототехника, квантовые вычисления, искусственный интеллект, новые материалы, средства связи", - рассказала Подберезняк. Он отметил, что МСП Банк является оператором данной программы: в ее рамках уже поддержано более 150 уникальных предприятий. До конца года планируется поддержать свыше 210 предпринимателей этой сферы на общую сумму не менее 30 миллиардов рублей. Кредитовать цивилизованно Другой важный тренд в области поддержки малого бизнеса - дальнейший рост цивилизованных форм кредитования малого и среднего бизнеса, которые заменят потребительские кредиты. "Не секрет, что долгое время предприниматели брали на развитие бизнеса деньги по модели потребительского кредитования. Сегодня этот тренд во многом переломился, в том числе за счет мер поддержки – таких, как зонтичные поручительства Корпорации МСП, позволяющие банкам кредитовать заемщиков в условиях недостаточности обеспечения", - сказал председатель правления МСП Банка. В частности, механизм "зонтичных" поручительств дал толчок развитию экспресс-кредитования, когда решение о выдаче кредита принимается в банке в течение 72 часов. МСП Банк выдает экспресс-кредиты на оборотные, на инвестиционные цели, а также на развитие бизнеса, лимит по таким кредитам недавно был расширен до 50 миллионов рублей, добавил Подберезняк. Новые запросы и новые ниши При этом глава МСП Банка подчеркнул, что банк старается гибко реагировать на изменение ситуации, настраивая линейку своих продуктов под текущие запросы бизнеса. "Мы регулярно проводим сессии с представителями бизнеса, чтобы понять, что сегодня нужно предпринимателям, и как мы можем модифицировать свои продукты. Например, недавно мы модифицировали линейку продуктов в рамках экспресс-направления, добавив возможность погашения кредитов с грейс-периодом (до 90 дней предприниматели не погашают тело долга, а только проценты). Также под запросы бизнеса мы ввели линейку по приобретению оборудования, бывшего в употреблении", - рассказал Подберезняк. Он подчеркнул, что банк постоянно ищет новые ниши. Так, были запущены продукты для хеджирования валютных рисков предпринимателей, занимающихся экспортной деятельностью, причем в тех валютах, которые становятся все более востребованными: китайский юань, индийская рупия и ряд иных валют. Также есть линейка по экспресс-франшизе - кредитование предпринимателей под приобретение франшиз. "Банк также намерен в ближайшей перспективе уделять большое внимание цифровизации, упрощению и автоматизации внутренних процессов, чтобы предприниматели могли получать деньги быстрее, с меньшим количеством документов и более адресно. Будем искать взаимовыгодные коллаборации с крупными компаниями в части кредитования их поставщиков из сектора МСП, с держателями франшиз, с торговыми платформами и агрегаторами", - добавил глава МСП Банка. Еще одним перспективным направлением деятельности, по словам Подберезняка, становится поддержка сегмента МСП+ (которые формально переросли критерии МСП и оказались в одночасье лишены льгот и преференций). "Мы ждем расширения госпрограмм на сегмент МСП+ и анализируем, какие продукты сможем им предложить", - заключил Подберезняк.

https://ria.ru/20230912/predprinimateli-1895765644.html

https://ria.ru/20230912/mikrobiznes-1895641626.html

https://ria.ru/20230911/predstaviteli-1895583961.html

https://ria.ru/20230904/stavka-1894055497.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, восточный экономический форум (вэф), мсп банк, корпорация мсп, иван подберезняк, александр исаевич