https://ria.ru/20230912/plennyy-1895738177.html

Украинский военный заявил, что ждал четыре дня, пока его найдут россияне

Украинский военный заявил, что ждал четыре дня, пока его найдут россияне - РИА Новости, 12.09.2023

Украинский военный заявил, что ждал четыре дня, пока его найдут россияне

Пленный украинский военнослужащий Евгений Зиновик рассказал РИА Новости, как его бросили на поле боя с ранениями и ему пришлось четыре дня ждать, пока его... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:08

2023-09-12T09:08

2023-09-12T12:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Евгений Зиновик рассказал РИА Новости, как его бросили на поле боя с ранениями и ему пришлось четыре дня ждать, пока его найдут российские разведчики. Украинскому военнослужащему, жителю Херсона, 37 лет, у него трое детей (шести, восьми и 15 лет, отец после инсульта и пожилая мать, за которыми он присматривал. Срочную службу в украинской армии он не проходил, но, несмотря на все эти обстоятельства, зимой 2023 года его мобилизовали в ВСУ. "Вернусь, и будем разбираться, как так произошло", — обещает теперь Евгений. Сразу после мобилизации Зиновик оказался на обучении в Великобритании, на полигоне в городе Варкоп. Причем, рассказывает он, для такого элитного обучения не было никакого отбора, отправляли всех подряд. Обучался Зиновик там в течение всего марта. Инструкторы были как британцы, так и финны, учили пользоваться оружием как советского, так и западного образцов. "Нас обучалось несколько сотен. Тактика, ведение боя в различных местностях: лес, окопы, городская застройка", — вспоминает он. Почти сразу после обучения Зиновик оказался в действующей части и принял участие в контрнаступлении на западе ДНР. Подразделение Зиновика получило приказ выдвинуться в район села Новодонецкое (на российские позиции). Передвигались на броневиках британского производства Mastiff. "Нам говорили, что населенный пункт находится под контролем русских, но говорили, что там незначительное количество людей. По предварительным данным, особого сопротивления там быть не должно было", — рассказывает он.Но в Новодонецком подразделение попало под минометный огонь, а Mastiff, на котором ехал Евгений, подорвался на мине. "Я получил тяжелое ранение, в связи с которым я уже не мог сам передвигаться. Сбоку вошел осколок, а сзади вышел. С переломом тазобедренной кости", — объяснил пленный. Сослуживцы спрятали его в подбитом Mastiff, и там он провел четыре дня. Чем закончился бой, Евгений не видел, потому что даже не мог встать. К счастью, у него был с собой запас воды. Он признается, что было страшно. "О доме думал, о близких. Увижу ли их еще когда-нибудь", — рассказывает он. Через четыре дня Евгения обнаружили российские разведчики. "Нашли носилки и на носилках меня уже забрали. Дали поесть мне, воду принесли", — объяснил он. По словам Зиновика, он был даже рад попасть в плен. Сейчас он проходит лечение в госпитале. Донецкие врачи отнеслись к нему хорошо, рана уже полностью зажила.

https://ria.ru/20230911/plennyy-1895599972.html

https://ria.ru/20230904/shturm-1894075858.html

https://ria.ru/20230830/miting-1893256432.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины