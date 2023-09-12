https://ria.ru/20230912/plenary-1895752936.html

Спецоперация, рубль, налоги и экономика будущего. Путин выступил на ВЭФ

Спецоперация, рубль, налоги и экономика будущего. Путин выступил на ВЭФ - РИА Новости, 12.09.2023

Спецоперация, рубль, налоги и экономика будущего. Путин выступил на ВЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, ключевые заявления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:01

2023-09-12T10:01

2023-09-12T13:19

экономика

владимир путин

дальний восток

атр

россия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.О насильственной мобилизации на Украине"На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать".О прекращении боевых действий"Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение — все, конечная цель — ничто. Это плохая теория".О добровольцах"За последние шесть-семь месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек"."Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы родины".О предотвращении теракта на ядерном объекте"ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек, [часть] была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была — нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка".О налогах и ключевой ставке"Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги"."ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно".О волатильности рубля"Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства, <...> но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы".О деприватизации"Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Это я вам могу точно сказать".О турбулентности в мире"За последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые сами же и создавали во многом, выстраивали"."Расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. <...> Они ставят во главу угла своей деятельности, своей политики не какие-то конъюнктурные текущие политические моменты, а продвижение своих собственных проектов".О развитии Дальнего Востока"Опережающее развитие дальневосточных регионов — наш абсолютный приоритет на весь XXI век"."Если с 2014 по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%"."Необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобально-конкурентном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний".Об энергетической безопасности Дальнего Востока"Большинство регионов в ДФО все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей, и это проблема, нужно масштабное обновление этой отрасли"."В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин — Хабаровск — Владивосток, а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить, по сути, <...> глобальную задачу — интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации"."Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по региону составляет всего 35%. <...> Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей. В том числе по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего"."К 2030 году производство СПГ в арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 миллионов тонн в год. В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе мурманского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях. Конечно, это внесет огромный вклад в развитие наших северных регионов, в укрепление технологического суверенитета России".О расширении программы дальневосточной ипотеки"Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, <...> а именно поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье, получить свыше 60 квадратных метров, таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома".О сотрудничестве с АТР"В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3% <...> Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей".VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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экономика, владимир путин, дальний восток, атр, россия