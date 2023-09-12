Спецоперация, рубль, налоги и экономика будущего. Путин выступил на ВЭФ

Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума
О насильственной мобилизации на Украине
О прекращении боевых действий
"Ну как же мы уже прекратим боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение — все, конечная цель — ничто. Это плохая теория".
О добровольцах
"За последние шесть-семь месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек".
О предотвращении теракта на ядерном объекте
"ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько человек, [часть] была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была — нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка".
О налогах и ключевой ставке
"Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги".
"ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно".
О волатильности рубля
"Этот вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства, <...> но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы".
О деприватизации
О турбулентности в мире
"За последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые сами же и создавали во многом, выстраивали".
"Расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. <...> Они ставят во главу угла своей деятельности, своей политики не какие-то конъюнктурные текущие политические моменты, а продвижение своих собственных проектов".
О развитии Дальнего Востока
"Опережающее развитие дальневосточных регионов — наш абсолютный приоритет на весь XXI век".
"Если с 2014 по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%".
Об энергетической безопасности Дальнего Востока
"В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин — Хабаровск — Владивосток, а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить, по сути, <...> глобальную задачу — интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации".
"Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по региону составляет всего 35%. <...> Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей. В том числе по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего".
"К 2030 году производство СПГ в арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 миллионов тонн в год. В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе мурманского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях. Конечно, это внесет огромный вклад в развитие наших северных регионов, в укрепление технологического суверенитета России".
О расширении программы дальневосточной ипотеки
"Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, <...> а именно поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье, получить свыше 60 квадратных метров, таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома".
О сотрудничестве с АТР
"В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3% <...> Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей".