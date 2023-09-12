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В Москве освободили индонезийца, попавшего в "плен" к работодателю

В Москве освободили индонезийца, попавшего в "плен" к работодателю - РИА Новости, 12.09.2023

В Москве освободили индонезийца, попавшего в "плен" к работодателю

Московская полиция освободила нелегально работавшего в России гражданина Индонезии после того, как тот разместил в социальных сетях видео с просьбой спасти его... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:41

2023-09-12T09:41

2023-09-12T09:42

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская полиция освободила нелегально работавшего в России гражданина Индонезии после того, как тот разместил в социальных сетях видео с просьбой спасти его из квартиры, где его запер российский работодатель, сообщает индонезийский портал Detik. По данным издания, Рахмат Курниаван Абади с октября 2022 года нелегально работал в России. В мае 2023 года он переехал в Москву, где несколько раз менял работу через одного и того же агента. В итоге до полиции дошло размещенное Абади видео, в котором он утверждал, что работодатель держит его в "плену" и запирает в квартире-приюте в районе Бутово. Согласно публикации, полиция немедленно освободила иностранца, допросила работодателя и связалась с посольством Индонезии в Москве. "Полиция также рассматривает дело об иммиграционном нарушении, совершенном Рахматом. В настоящее время Рахмат находится в иммиграционном изоляторе в Сахарово (65 километров от центра Москвы) в ожидании депортации", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте индонезийской дипмиссии. В посольстве уточнили, что продолжают следить за соблюдением прав соотечественника и графиком депортации.

https://ria.ru/20230907/migratsiya-1894750284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, индонезия, россия