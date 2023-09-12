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В Москве освободили индонезийца, попавшего в "плен" к работодателю - РИА Новости, 12.09.2023
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09:41 12.09.2023 (обновлено: 09:42 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/plen-1895748268.html
В Москве освободили индонезийца, попавшего в "плен" к работодателю
В Москве освободили индонезийца, попавшего в "плен" к работодателю - РИА Новости, 12.09.2023
В Москве освободили индонезийца, попавшего в "плен" к работодателю
Московская полиция освободила нелегально работавшего в России гражданина Индонезии после того, как тот разместил в социальных сетях видео с просьбой спасти его... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:41
2023-09-12T09:42
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индонезия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская полиция освободила нелегально работавшего в России гражданина Индонезии после того, как тот разместил в социальных сетях видео с просьбой спасти его из квартиры, где его запер российский работодатель, сообщает индонезийский портал Detik. По данным издания, Рахмат Курниаван Абади с октября 2022 года нелегально работал в России. В мае 2023 года он переехал в Москву, где несколько раз менял работу через одного и того же агента. В итоге до полиции дошло размещенное Абади видео, в котором он утверждал, что работодатель держит его в "плену" и запирает в квартире-приюте в районе Бутово. Согласно публикации, полиция немедленно освободила иностранца, допросила работодателя и связалась с посольством Индонезии в Москве. "Полиция также рассматривает дело об иммиграционном нарушении, совершенном Рахматом. В настоящее время Рахмат находится в иммиграционном изоляторе в Сахарово (65 километров от центра Москвы) в ожидании депортации", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте индонезийской дипмиссии. В посольстве уточнили, что продолжают следить за соблюдением прав соотечественника и графиком депортации.
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в мире, москва, индонезия, россия
В мире, Москва, Индонезия, Россия
В Москве освободили индонезийца, попавшего в "плен" к работодателю

В Москве освободили нелегала из Индонезии, который заявил о нахождении в рабстве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская полиция освободила нелегально работавшего в России гражданина Индонезии после того, как тот разместил в социальных сетях видео с просьбой спасти его из квартиры, где его запер российский работодатель, сообщает индонезийский портал Detik.
По данным издания, Рахмат Курниаван Абади с октября 2022 года нелегально работал в России. В мае 2023 года он переехал в Москву, где несколько раз менял работу через одного и того же агента.
В итоге до полиции дошло размещенное Абади видео, в котором он утверждал, что работодатель держит его в "плену" и запирает в квартире-приюте в районе Бутово. Согласно публикации, полиция немедленно освободила иностранца, допросила работодателя и связалась с посольством Индонезии в Москве.
"Полиция также рассматривает дело об иммиграционном нарушении, совершенном Рахматом. В настоящее время Рахмат находится в иммиграционном изоляторе в Сахарово (65 километров от центра Москвы) в ожидании депортации", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте индонезийской дипмиссии.
В посольстве уточнили, что продолжают следить за соблюдением прав соотечественника и графиком депортации.
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