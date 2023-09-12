https://ria.ru/20230912/plany-1895719889.html
Глава Якутии Николаев рассказал о планах после выборов
Глава Якутии Николаев рассказал о планах после выборов - РИА Новости, 12.09.2023
Глава Якутии Николаев рассказал о планах после выборов
Планов после выборов во второй срок в качестве главы Якутии много, отдыхать некогда, заявил в интервью РИА Новости руководитель республики Айсен Николаев на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:53
2023-09-12T06:53
2023-09-12T06:53
политика
владивосток
айсен николаев
единая россия
республика саха (якутия)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Планов после выборов во второй срок в качестве главы Якутии много, отдыхать некогда, заявил в интервью РИА Новости руководитель республики Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что намерен продолжить курс, выбранный в предыдущий срок. "Я ведь не переставал работать. Как глава республики продолжу, планов море. Стоять, отдыхать некогда, планы определены - мы должны по-настоящему энергично работать, чтобы жизнь у якутян улучшалась", - сказал Николаев. Николаев, выдвинутый от партии "Единая Россия", победил на выборах руководителя Якутии с 75,77% голосов, сообщил ранее центризбирком республики со ссылкой на предварительные итоги голосования. Кандидат от партии КПРФ Виктор Губарев набрал 10,41% голосов, Гаврил Парахин от ЛДПР - 5,69% голосов, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Борисов - 5,20% голосов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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политика, владивосток, айсен николаев, единая россия, республика саха (якутия), вэф-2023
Политика, Владивосток, Айсен Николаев, Единая Россия, Республика Саха (Якутия), ВЭФ-2023
Глава Якутии Николаев рассказал о планах после выборов
Глава Якутии Николаев продолжит курс, выбранный в предыдущий срок