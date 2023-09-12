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Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ

Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023

Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ

Некоторым украинским беженцами в Ирландии были разосланы фейковые письма якобы от ирландского министерства юстиции, в которых говорилось о необходимости... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T23:29

2023-09-12T23:29

2023-09-12T23:30

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Некоторым украинским беженцами в Ирландии были разосланы фейковые письма якобы от ирландского министерства юстиции, в которых говорилось о необходимости возвращения на Украину и службы в ВСУ, пишет газета Irish Times. "Некоторым украинским мужчинам в Ирландии были распространены поддельные письма якобы от министерства юстиции, в которых утверждалось, что были направлены запросы об экстрадиции для их возвращения в Украину для прохождения службы в вооруженных силах", - говорится в сообщении издания. В качестве примера газета приводит письма, датированные 7 сентября. В них утверждалось, что министерство юстиции Ирландии "получило запрос от правительства Украины" относительно экстрадиции. Этот запрос, пишет издание, основан на "праве на призыв на военную службу на Украине". В отправленных письмах утверждалось о "невыполнении своего законного обязательства служить в вооруженных силах" Украины. Отмечается, что неизвестно, кто именно стоит за отправленными письмами. Количество писем также не называется. В письмах говорилось, что получатель должен предстать перед Верховным судом на "слушании по запросу об экстрадиции" в октябре. Как сообщила Irish Times, министерство юстиции подтвердило, что оно не стоит за отправкой писем.

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в мире, ирландия, украина, вооруженные силы украины