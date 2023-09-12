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Пилота "Уральских авиалиний" перепутали с тезкой, посадившим самолет в поле - РИА Новости, 12.09.2023
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08:22 12.09.2023 (обновлено: 12:15 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/pilot-1895731121.html
Пилота "Уральских авиалиний" перепутали с тезкой, посадившим самолет в поле
Пилота "Уральских авиалиний" перепутали с тезкой, посадившим самолет в поле - РИА Новости, 12.09.2023
Пилота "Уральских авиалиний" перепутали с тезкой, посадившим самолет в поле
Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, которого СМИ представили как командира, посадившего лайнер в поле в Новосибирской области, опроверг данные о том, что... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:22
2023-09-12T12:15
новосибирская область
омск
сергей белов
андрей травников
уральские авиалинии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, которого СМИ представили как командира, посадившего лайнер в поле в Новосибирской области, опроверг данные о том, что он был на этом рейсе: за штурвалом был его однофамилец. Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области (в 180 километрах от Новосибирска). По данным "Уральских авиалиний", на борту находился 161 пассажир, пострадавших нет. Все пассажиры доставлены в ДК села Убинское Новосибирской области, позже их отвезут в Омск. "Друзья, коллеги и остальные (журналисты), просьба не беспокоить. Я не был на этом рейсе! Там был мой коллега-однофамилец!" - написал Белов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В беседе с корреспондентом РИА Новости пилот "Уральских авиалиний" также подтвердил, что СМИ ошибочно опубликовали его снимки. Как уточняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и МЧС России, пожара на борту не произошло, все пассажиры эвакуированы, были осмотрены медиками, на место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС РФ, работают пожарно-спасательные силы. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Позже в ГУМЧС по Новосибирской области уточнили, что на борту экстренно севшего самолета находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html
новосибирская область
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новосибирская область, омск, сергей белов, андрей травников, уральские авиалинии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш, ан-26, россия, происшествия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Новосибирская область, Омск, Сергей Белов, Андрей Травников, Уральские авиалинии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ, Ан-26, Россия, Происшествия, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Пилота "Уральских авиалиний" перепутали с тезкой, посадившим самолет в поле

Пилота "Уральских авиалиний" ошибочно назвали командиром судна, севшего в поле

© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, которого СМИ представили как командира, посадившего лайнер в поле в Новосибирской области, опроверг данные о том, что он был на этом рейсе: за штурвалом был его однофамилец.
Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом СочиОмск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области (в 180 километрах от Новосибирска). По данным "Уральских авиалиний", на борту находился 161 пассажир, пострадавших нет. Все пассажиры доставлены в ДК села Убинское Новосибирской области, позже их отвезут в Омск.
"Друзья, коллеги и остальные (журналисты), просьба не беспокоить. Я не был на этом рейсе! Там был мой коллега-однофамилец!" - написал Белов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В беседе с корреспондентом РИА Новости пилот "Уральских авиалиний" также подтвердил, что СМИ ошибочно опубликовали его снимки.
Как уточняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и МЧС России, пожара на борту не произошло, все пассажиры эвакуированы, были осмотрены медиками, на место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС РФ, работают пожарно-спасательные силы. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Позже в ГУМЧС по Новосибирской области уточнили, что на борту экстренно севшего самолета находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.
Кадры с места экстренной посадки самолета в поле
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском
08:16
 
Новосибирская областьОмскСергей БеловАндрей ТравниковУральские авиалинииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8 АМТШАн-26РоссияПроисшествияАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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