https://ria.ru/20230912/pilot-1895731121.html

Пилота "Уральских авиалиний" перепутали с тезкой, посадившим самолет в поле

Пилота "Уральских авиалиний" перепутали с тезкой, посадившим самолет в поле - РИА Новости, 12.09.2023

Пилота "Уральских авиалиний" перепутали с тезкой, посадившим самолет в поле

Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, которого СМИ представили как командира, посадившего лайнер в поле в Новосибирской области, опроверг данные о том, что... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:22

2023-09-12T08:22

2023-09-12T12:15

новосибирская область

омск

сергей белов

андрей травников

уральские авиалинии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8 амтш

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, которого СМИ представили как командира, посадившего лайнер в поле в Новосибирской области, опроверг данные о том, что он был на этом рейсе: за штурвалом был его однофамилец. Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области (в 180 километрах от Новосибирска). По данным "Уральских авиалиний", на борту находился 161 пассажир, пострадавших нет. Все пассажиры доставлены в ДК села Убинское Новосибирской области, позже их отвезут в Омск. "Друзья, коллеги и остальные (журналисты), просьба не беспокоить. Я не был на этом рейсе! Там был мой коллега-однофамилец!" - написал Белов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В беседе с корреспондентом РИА Новости пилот "Уральских авиалиний" также подтвердил, что СМИ ошибочно опубликовали его снимки. Как уточняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и МЧС России, пожара на борту не произошло, все пассажиры эвакуированы, были осмотрены медиками, на место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС РФ, работают пожарно-спасательные силы. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Позже в ГУМЧС по Новосибирской области уточнили, что на борту экстренно севшего самолета находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html

новосибирская область

омск

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новосибирская область, омск, сергей белов, андрей травников, уральские авиалинии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш, ан-26, россия, происшествия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области