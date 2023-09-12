https://ria.ru/20230912/peskov-1895712896.html

Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20

Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20 - РИА Новости, 12.09.2023

Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20

Президент России Владимир Путин не имеет потребности встречаться с лидерами западных стран, такая встреча сейчас не может добавить ничего конструктивного к... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:58

2023-09-12T04:58

2023-09-12T08:53

большая двадцатка

саммит g20

в мире

дмитрий песков

россия

великобритания

индия

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет потребности встречаться с лидерами западных стран, такая встреча сейчас не может добавить ничего конструктивного к повестке дня, заявил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал слова премьера Великобритании Риши Сунака, который, выступая в палате общин по итогам саммита G20 в Индии, заявил, что президенту России уже два года якобы не хватает смелости встретиться со своими коллегами по G20."У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня. Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, мы исходим из их заявлений", — сказал Песков.Он добавил, что международный график Путина можно охарактеризовать как активный, но в тех направлениях, "которые являются конструктивными" и в интересах России."Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", — добавил Песков.

https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895713181.html

https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895712787.html

россия

великобритания

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большая двадцатка, саммит g20, в мире, дмитрий песков, россия, великобритания, индия, риши сунак, владимир путин