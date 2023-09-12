https://ria.ru/20230912/peskov-1895712896.html
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20 - РИА Новости, 12.09.2023
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20
Президент России Владимир Путин не имеет потребности встречаться с лидерами западных стран, такая встреча сейчас не может добавить ничего конструктивного к... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:58
2023-09-12T04:58
2023-09-12T08:53
большая двадцатка
саммит g20
в мире
дмитрий песков
россия
великобритания
индия
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет потребности встречаться с лидерами западных стран, такая встреча сейчас не может добавить ничего конструктивного к повестке дня, заявил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал слова премьера Великобритании Риши Сунака, который, выступая в палате общин по итогам саммита G20 в Индии, заявил, что президенту России уже два года якобы не хватает смелости встретиться со своими коллегами по G20."У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня. Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, мы исходим из их заявлений", — сказал Песков.Он добавил, что международный график Путина можно охарактеризовать как активный, но в тех направлениях, "которые являются конструктивными" и в интересах России."Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", — добавил Песков.
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895713181.html
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895712787.html
россия
великобритания
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, саммит g20, в мире, дмитрий песков, россия, великобритания, индия, риши сунак, владимир путин
Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Великобритания, Индия, Риши Сунак, Владимир Путин
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20
Песков: сейчас нет нужды встречаться с лидерами Запада, исходя из их заявлений
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет потребности встречаться с лидерами западных стран, такая встреча сейчас не может добавить ничего конструктивного к повестке дня, заявил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова премьера Великобритании
Риши Сунака, который, выступая в палате общин по итогам саммита G20 в Индии
, заявил, что президенту России уже два года якобы не хватает смелости встретиться со своими коллегами по G20.
Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке
"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня. Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, мы исходим из их заявлений", — сказал Песков.
Он добавил, что международный график Путина можно охарактеризовать как активный, но в тех направлениях, "которые являются конструктивными" и в интересах России.
"Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", — добавил Песков.
Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР