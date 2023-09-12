Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20 - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 12.09.2023 (обновлено: 08:53 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/peskov-1895712896.html
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20 - РИА Новости, 12.09.2023
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20
Президент России Владимир Путин не имеет потребности встречаться с лидерами западных стран, такая встреча сейчас не может добавить ничего конструктивного к... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:58
2023-09-12T08:53
большая двадцатка
саммит g20
в мире
дмитрий песков
россия
великобритания
индия
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет потребности встречаться с лидерами западных стран, такая встреча сейчас не может добавить ничего конструктивного к повестке дня, заявил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал слова премьера Великобритании Риши Сунака, который, выступая в палате общин по итогам саммита G20 в Индии, заявил, что президенту России уже два года якобы не хватает смелости встретиться со своими коллегами по G20."У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня. Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, мы исходим из их заявлений", — сказал Песков.Он добавил, что международный график Путина можно охарактеризовать как активный, но в тех направлениях, "которые являются конструктивными" и в интересах России."Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", — добавил Песков.
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895713181.html
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895712787.html
россия
великобритания
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большая двадцатка, саммит g20, в мире, дмитрий песков, россия, великобритания, индия, риши сунак, владимир путин
Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Великобритания, Индия, Риши Сунак, Владимир Путин
Песков ответил Сунаку на отсутствие встреч Путина на G20

Песков: сейчас нет нужды встречаться с лидерами Запада, исходя из их заявлений

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет потребности встречаться с лидерами западных стран, такая встреча сейчас не может добавить ничего конструктивного к повестке дня, заявил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова премьера Великобритании Риши Сунака, который, выступая в палате общин по итогам саммита G20 в Индии, заявил, что президенту России уже два года якобы не хватает смелости встретиться со своими коллегами по G20.
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке
05:03
"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня. Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, мы исходим из их заявлений", — сказал Песков.
Он добавил, что международный график Путина можно охарактеризовать как активный, но в тех направлениях, "которые являются конструктивными" и в интересах России.
"Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", — добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума. 12 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР
04:57
 
Большая двадцаткаСаммит G20В миреДмитрий ПесковРоссияВеликобританияИндияРиши СунакВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала